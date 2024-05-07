Lux Express расширяет свою деятельность: теперь из Таллинна и Тарту можно доехать до Лиепаи и Даугавпилса

Получение разрешения на обслуживание внутренних маршрутов в Латвии является важнымстратегическим достижением базирующейся на эстонском капитале компании Lux Express, поскольку по численности населения Даугавпилс (около 80 000 жителей) является вторым городом после Риги, а Лиепая (около 67 000 жителей) – третьим. Если расположенный на юго-востоке Латвии и известный как промышленный город Даугавпилс, является важным направлением, особенно для самих латышей, то Лиепая, как один из самых красивых курортных городов Латвии – очень привлекательное место для туристов из Эстонии, Финляндии, Литвы и других стран.

Коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос, сказал, что поскольку Lux Expressявляется крупнейшей автобусной компанией в Балтийском регионе у нее есть возможность – и ответственность – возродить внутренний туризм между тремя странами, подключая к транспортной сети с комфортабельными автобусами все больше новых городов: «Отзывы пассажиров показывают, что наши маршруты Таллинн-Рига и Таллинн-Вильнюс с каждым годом все активнее используют для поездок в короткий или длительный отпуск к ближайшим соседям, поскольку путешествовать на автобусе проще, комфортнее и экономичнее – как для природы, так и для кошелька».