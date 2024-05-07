Lux Express расширяет свою деятельность: теперь из Таллинна и Тарту можно доехать до Лиепаи и Даугавпилса(4)
С мая в Лиепаю и Даугавпилс можно будет отправиться из Таллинна и Тарту на комфортабельных автобусах – Lux Express значительно расширил деятельность в Латвии и начнет обслуживать пассажиров на двух крупнейших внутренних линиях страны.
Получение разрешения на обслуживание внутренних маршрутов в Латвии является важнымстратегическим достижением базирующейся на эстонском капитале компании Lux Express, поскольку по численности населения Даугавпилс (около 80 000 жителей) является вторым городом после Риги, а Лиепая (около 67 000 жителей) – третьим. Если расположенный на юго-востоке Латвии и известный как промышленный город Даугавпилс, является важным направлением, особенно для самих латышей, то Лиепая, как один из самых красивых курортных городов Латвии – очень привлекательное место для туристов из Эстонии, Финляндии, Литвы и других стран.
Коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос, сказал, что поскольку Lux Expressявляется крупнейшей автобусной компанией в Балтийском регионе у нее есть возможность – и ответственность – возродить внутренний туризм между тремя странами, подключая к транспортной сети с комфортабельными автобусами все больше новых городов: «Отзывы пассажиров показывают, что наши маршруты Таллинн-Рига и Таллинн-Вильнюс с каждым годом все активнее используют для поездок в короткий или длительный отпуск к ближайшим соседям, поскольку путешествовать на автобусе проще, комфортнее и экономичнее – как для природы, так и для кошелька».
В Эстонии ощущается интерес, прежде всего, к поездкам в Лиепаю, поскольку помимо множества концертов и культурных мероприятий, в июле этого года Лиепая станет эпицентром событий WRC Rally Latvia: здесь состоится городской заезд и есть еще одна достопримечательность для зрителей – раллийный service park. На неделю ралли в городе и его окрестностях запланирован ряд мероприятий, предлагающих развлечения для всей семьи. Гостей в любое время ждут на знаменитом городском пляже длиной около 8 километров и шириной 50–80 метров.
«При предварительном бронировании в автобус Lux Express по-прежнему можно бесплатно взять четыре велосипеда, что было одной из любимых услуг наших пассажиров в последние годы. В результате, например, летняя поездка из Тарту в Лиепаю на выходные могла бы статьочень приятным способом отдохнуть в соседней стране, – сказал Роос. – Точно так же путешествие в Тарту может быть очень интересным для жителей Лиепаи, поскольку Тарту является культурной столицей Европы в этом году, а Лиепая станет ей в 2027 году».
На сайте www.luxexpress.eu уже сегодня можно спланировать поездку в Лиепаю из разных городов, где останавливаются автобусы Lux Express. Например, билет из Таллинна в Лиепаю через Ригу можно приобрести по цене от 23 евро, а билет из Тарту в Лиепаю через Ригу – по цене от 28 евро. Автобусы отправляются из Риги в Лиепаю 8 раз в день, а из Риги в Даугавпилс один раз в день.