В аэропорту Хельсинки-Вантаа эвакуировали самолет – на борту находились министр и депутаты

В среду вечером в аэропорту Хельсинки-Вантаа был эвакуирован самолет из-за запаха горящего электрооборудования.

"Персонал готовящегося к вылету самолета почувствовал запах горящего электрооборудования", – сказал Йере Пяяккёнен, глава полицейского управления Восточной Уусимаа.

Экипаж эвакуировал пассажиров и вызвал спасательные службы. Пожара на борту не было. Причина запаха выясняется.

По данным Yle, авиалайнер направлялся в Коккола. Из публикаций в социальных сетях следует, что среди пассажиров были министр образования Анна-Мая Хенрикссон и депутаты Мика Линтиля и Янне Юккола.

"Еще один опыт. Самолет вылетал в Кокколу, и на этапе руления все остановилось, и все быстро покинули самолет. Был запах, но не было ни дыма, ни чего-либо еще. Спасательная служба прибыла на место в мгновение ока. Теперь мы ждем, как доберемся домой“, – написал Юккола в Facebook вскоре после 18:00.

По данным Helsingin Sanomat, на борту также находились депутаты Пиа Силланпяя и Антти Кангас.

В результате инцидента никто не пострадал. В спасательной службе подтвердили, что ЧС в аропорту разрешилась примерно через час после первого сигнала тревоги.