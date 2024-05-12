ФОТО | Экологичные виноградники Европы и эстонские пивоварни: Tallink запускает новые судовые вина и пиво
Tallink запускает новые судовые вина и пиво, представляя эксклюзивную коллекцию private label из шести вин и двух сортов крафтового пива избранных европейских производителей. Напитки доступны на судах, в отелях, ресторанах и интернет-магазине концерна со 2 мая 2024 года в течение следующих двух лет.
Новые дежурные вина и пиво Tallink Silja Line были определены методом слепой дегустации на международном конкурсе, в жюри которого вошли эксперты компании, в том числе сомелье, эксперты по вину и пиву, а также управляющие ресторанами на судах и при отелях.
„Мы рады представить наши новые дежурные вина и пиво, — сказал Аймар Пярна, руководитель отдела Tallink Duty Free. – Новая коллекция включает в себя шесть превосходных европейских органических и вин из экологически выращенного винограда в Италии, Франции и Германии. К радости ценителей пива, в коллекцию входят также два превосходных сорта крафтового пива от эстонских пивоварен. Судовые вина и пиво Tallink Silja Line традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей, и я надеюсь, что клиенты будут в восторге от этой потрясающей новой коллекции, которую мы со всей тщательностью составили из продукции европейских компаний, олицетворяющих высокий уровень мастерства, качества и новые тенденции в области виноделия и пивоварения“.
Новые дежурные вина Tallink Silja Line были выбраны из 130 вин из 6 европейских стран, все они приняли участие в отборе в 5 категориях: шампанское, игристое вино, белое вино, красное вино и розовое вино.
„В этом году мы выбрали особенно изысканное и интересное вино для наших дорогих гостей, — сказала Аннамари Никкель, менеджер категории вин Tallink Duty Free и член жюри. – Новое судовое шампанское поистине необыкновенное: это белое вино, изготовленное полностью из красного винограда, так что результат чрезвычайно ароматный и насыщенный. Все остальные вина в коллекции сертифицированы как органические. Тема экологического устойчивого производства мне особенно близка, важно, чтобы мы могли предлагать самые чистые вина“.
„После небольшого перерыва дежурным игристым вином на судах снова выбрана кава, и к ней мы подобрали версию розадо, чтобы порадовать и тех клиентов, которые предпочитают розовое вино. В новую коллекцию также входит тихое розовое вино, на этот раз – итальянское розато, которое создаёт ощущение лета каждый раз, когда вы его нюхаете или пробуете. Белое вино родом из прохладной Германии, и это самый популярный у наших покупателей сорт винограда – рислинг, с характерным насыщенным вкусом и ароматным букетом. С красным вином в этот раз выбрали другое направление, и вместо чрезвычайно насыщенного и крепкого аппассименто взяли классическое кьянти с элегантной лёгкой структурой, в богатым букете которого солирует вкус свежих красных ягод“, – рассказала подробности Аннамари Никкель.
Дежурное пиво было выбрано из 36 сортов, представленных на конкурс в двух категориях: светлое и тёмное пиво. Всего были представлены 21 светлый и 15 тёмных сортов пива от пивоварен Финляндии, Швеции и Эстонии.
„Новые сорта судового пива – это два крафтовых сорта эстонских пивоварен: светлое пиво типа лагера от Пюхасте и портер от пивоварни Пыхьяла. Оба сорта высокого качества, с ярким характером, сварены из отборных ингредиентов по технологиям пивоварения, подчеркивающим лучшие характеристики пива“, – сказала Биргит Уммер, менеджер категории пива Tallink Duty Free и член жюри.
„Оба сорта крафтового пива превосходны сами по себе, но и чудно сочетаются с различными блюдами в любое время года. Попробуйте лагер с жареной курицей, с приправленным средиземноморскими травами лососем, с гамбургером или лёгкими блюдами из пасты, а то и с пряными мексиканскими блюдами. Портер хорошо сочетается с жареным утиным филе под вишнёвым соусом, копчеными свиными рёбрышками, различными сырами, инжирным джемом, тирамису и французским шоколадным тортом. А можно и насладиться нежным шелковистым портером в качестве самостоятельного десерта“, – добавила Биргит Уммер.
Коллекция судовых вин и пива Tallink Silja Line 2024–2026 гг.
Судовое игристое вино – Palau Brut Organic Cava и Palau Rose Organic Cava
Изысканная и элегантная освежающая кава с нюансами тостов и ароматами персика и грейпфрута.
Происхождение: Испания
Регион: Пенедес
Органический виноград вина Brut: Парельяда, Чарелло, Макабео
Органический виноград вина Rosado: Гарнача, Пино Нуар
Судовое шампанское – A&J Demiére Blanc de Noirs Brut
Ароматное, элегантное шампанское с оттенком жареной выпечки, полнотельность вина прекрасно сбалансирована яркой кислотностью.
Происхождение: Франция
Регион: Шампань
Виноград: Пино Менье 70%, Пино Нуар 30%
Судовое белое вино – Weingut Frey Grenzhügel Riesling Organic
Элегантный и удивительно минеральный рислинг с цитрусовыми, яблоком и абрикосом во многогранном вкусе.
Происхождение: Германия
Регион: Рейнхессен
Виноград: Рислинг
Судовое розовое вино - Terre di Chieti Rosato Organic
Среднетелое нежное розовое вино со свежим фруктовым ароматом и приятным ягодным вкусом.
Происхождение: Италия
Регион: Абруццо
Виноград: Монтепульчано
Судовое красное вино – Villa Paradiso Chianti Organic
Среднетелое мягкое и сочное красное вино с насыщенным вкусом красных ягод и шелковистыми танинами.
Происхождение: Италия
Регион: Тоскана
Виноград: 95% Санджовезе, 5% Мерло
Судовое пиво лагер – Pühaste Pootsman 4,8%
Простой лагер со сбалансированным вкусом, освежающим характером и лёгким телом. Вкус солодовой бриоши и поджаренного бисквита сбалансирован с тонкой хмелевой горчинкой.
Происхождение: Эстония
Судовое пиво портер – Põhjala Must Kuld 7,8%
Насыщенный портер с мягкими медовыми нотками сварен с лактозой для особенно шелковистой текстуры. Содержит ячменный солод. Рекомендуем наслаждаться им отдельно или в качестве десерта под конец изысканного обеда.
Происхождение: Эстония