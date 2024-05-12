ФОТО | Экологичные виноградники Европы и эстонские пивоварни: Tallink запускает новые судовые вина и пиво

Новые дежурные вина и пиво Tallink Silja Line были определены методом слепой дегустации на международном конкурсе, в жюри которого вошли эксперты компании, в том числе сомелье, эксперты по вину и пиву, а также управляющие ресторанами на судах и при отелях.‎

„Мы рады представить наши новые дежурные вина и пиво, — сказал Аймар Пярна, руководитель отдела Tallink Duty Free. – Новая коллекция включает в себя шесть превосходных европейских органических и вин из экологически выращенного винограда в Италии, Франции и Германии. К радости ценителей пива, в коллекцию входят также два превосходных сорта крафтового пива от эстонских пивоварен. Судовые вина и пиво Tallink Silja Line традиционно пользуются большой популярностью у наших гостей, и я надеюсь, что клиенты будут в восторге от этой потрясающей новой коллекции, которую мы со всей тщательностью составили из продукции европейских компаний, олицетворяющих высокий уровень мастерства, качества и новые тенденции в области виноделия и пивоварения“.‎

Новые дежурные вина Tallink Silja Line были выбраны из 130 вин из 6 европейских стран, все они приняли участие в отборе в 5 категориях: шампанское, игристое вино, белое вино, красное вино и розовое вино.‎

„В этом году мы выбрали особенно изысканное и интересное вино для наших дорогих гостей, — сказала Аннамари Никкель, менеджер категории вин Tallink Duty Free и член жюри. – Новое судовое шампанское поистине необыкновенное: это белое вино, изготовленное полностью из красного винограда, так что результат чрезвычайно ароматный и насыщенный. Все остальные вина в коллекции сертифицированы как органические. Тема экологического устойчивого производства мне особенно близка, важно, чтобы мы могли предлагать самые чистые вина“.‎