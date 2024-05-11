Мальдивам не хватает суши. Власти нашли решение — и строят новые острова из песка и коралловых обломков. Но есть проблема

Одна из главных проблем островного государства Мальдивы — недостаток суши. Из 90 тысяч квадратных километров территории страны 99 процентов занимает Индийский океан. На Мальдивах живет 500 тысяч человек, ежегодно острова посещает больше миллиона туристов. Сейчас для них доступно всего 300 квадратных километров. Столица Мальдив Мале является одним из самых густонаселенных городов мира. Чтобы понизить плотность населения, власти создают „намывные“ территории с помощью морского песка и обломков кораллов. Однако многие жители и эксперты считают, что такие действия могут привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды. „Медуза“ пересказывает материал научного журнала Nature о том, с чем связаны опасения.

Как устроен „намыв“ территории и зачем Мальдивам новая земля

Все острова, составляющие территорию Мальдив, относятся к атоллам — кораллам в форме колец естественного происхождения с лагунами в центре. В процессе намыва территорий со дна лагун с помощью всасывающих труб поднимают песок и обломки кораллов. Затем собранный материал на лодках транспортируют внутрь атолла или за его пределы — туда, где, по мнению властей, требуется новая суша. Иногда лагуны, вокруг которых формируются атоллы, полностью засыпают намывными материалами.

Такой подход нельзя назвать новым — голландские проектировщики „намывали“ сушу еще 800 лет назад. Похожие методы использовались в Лондоне, Сингапуре, Нью-Йорке, Майами. В последние десятилетия намывом активно занимаются в Китае — только в Шанхае общая площадь искусственной суши составляет 350 квадратных километров. Столица Шри-Ланки Коломбо благодаря намыву за четыре года увеличилась на 100 квадратных километров. Всего в мире из 135 прибрежных городов с населением больше миллиона человек 75 процентов включают намывные территории. Однако по темпам и масштабам намыва Мальдивы в последние годы опережают всех.