Мальдивам не хватает суши. Власти нашли решение — и строят новые острова из песка и коралловых обломков. Но есть проблема

Одна из главных проблем островного государства Мальдивы — недостаток суши. Из 90 тысяч квадратных километров территории страны 99 процентов занимает Индийский океан. На Мальдивах живет 500 тысяч человек, ежегодно острова посещает больше миллиона туристов. Сейчас для них доступно всего 300 квадратных километров. Столица Мальдив Мале является одним из самых густонаселенных городов мира. Чтобы понизить плотность населения, власти создают „намывные“ территории с помощью морского песка и обломков кораллов. Однако многие жители и эксперты считают, что такие действия могут привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды. „Медуза“ пересказывает материал научного журнала Nature о том, с чем связаны опасения.
Как устроен „намыв“ территории и зачем Мальдивам новая земля
Все острова, составляющие территорию Мальдив, относятся к атоллам — кораллам в форме колец естественного происхождения с лагунами в центре. В процессе намыва территорий со дна лагун с помощью всасывающих труб поднимают песок и обломки кораллов. Затем собранный материал на лодках транспортируют внутрь атолла или за его пределы — туда, где, по мнению властей, требуется новая суша. Иногда лагуны, вокруг которых формируются атоллы, полностью засыпают намывными материалами.
Такой подход нельзя назвать новым — голландские проектировщики „намывали“ сушу еще 800 лет назад. Похожие методы использовались в Лондоне, Сингапуре, Нью-Йорке, Майами. В последние десятилетия намывом активно занимаются в Китае — только в Шанхае общая площадь искусственной суши составляет 350 квадратных километров. Столица Шри-Ланки Коломбо благодаря намыву за четыре года увеличилась на 100 квадратных километров. Всего в мире из 135 прибрежных городов с населением больше миллиона человек 75 процентов включают намывные территории. Однако по темпам и масштабам намыва Мальдивы в последние годы опережают всех.
Власти обратились к подобной технологии не только из-за высокой плотности населения. Еще одна причина — низкая высота островов естественного происхождения над уровнем моря. Во многих случаях она составляет меньше одного метра. По мнению некоторых ученых, из-за этого Мальдивы могут полностью оказаться под водой к концу XXI века. Чтобы обезопасить страну от затопления и расселить граждан, власти одобрили первые проекты по приращению искусственных территорий еще в конце 1990-х. Тогда песок и обломки кораллов использовали для формирования острова под названием Хулхумале (его стали заселять в 2004-м) по соседству со столицей Мале. Архитекторы спроектировали его так, чтобы высота суши над уровнем моря составляла не меньше двух метров. Сейчас на Хулхумале проживает более 50 тысяч человек. Эксперты часто приводят насыпной остров как пример успешного намыва территорий.
Власти утверждают, что рукотворные территории решат проблему с нехваткой жилья на Мальдивах. Однако местным жителям часто не хватает денег на застройку новой суши
Опыт Хулхумале расценили как удачный, и с тех пор мальдивские власти регулярно одобряют аналогичные проекты. Они подчеркивают, что появление новой суши не только решит проблемы с плотностью населения и особенностями рельефа, но и создаст предпосылки для экономического развития. На запуске очередного проекта в декабре 2023 года президент Мохамед Муиззу пообещал, что намывные территории можно будет использовать для строительства нового жилья и отелей, которым сейчас не хватает места.
Такого же мнения придерживается Али Низар, мэр города Адду, расположенного на одноименном атолле. По его словам, со вступления в должность в 2021 году ему поступило более 5 000 запросов на предоставление жилья от граждан, однако выделить недвижимость всем желающим не получается из-за нехватки территории. „Нам нужна земля. Другого пути нет“, — заявил Низар в разговоре с журналисткой Nature Джесси Чейз-Лубиц. Министерство планирования, жилищных условий и инфраструктуры одобрило проект по намыву суши в атолле Адду три года назад. В планах строительство дороги, которая соединит разные острова, и привлечение международных инвесторов.
Однако многие местные жители скептически оценивают проект по намыву суши и не верят, что такой подход способствует экономическому развитию. Предприниматель Мохамед Шаиз в беседе с Nature отмечает, что из-за рукотворных территорий его отель, который раньше располагался прямо у океана, теперь находится в 130 метрах от берега. По словам Шаиза, такое расстояние кажется отдыхающим слишком большим, поэтому количество постояльцев резко сократилось.
Большинство намывных территорий, которые присоединились к атоллу за последние годы, до сих пор пустуют, поскольку местным жителям не хватает денег на их обустройство. Даже те, кому власти выделяют бесплатные участки, не могут позволить себе масштабное строительство, говорится в публикации Nature. По мнению бывшего заместителя мэра Адду Абдуллы Тойиба, население атолла нуждается не в земле, а в рабочих местах, однако их количество не увеличивается. Похожую точку зрения высказывает другой бывший чиновник, экс-министр планирования, жилищных условий и инфраструктуры Мохамед Аслам: „Мы создаем землю в избыточных масштабах и неправильными методами“.
Главный повод для критики намыва территорий в атолле Адду — вред для окружающей среды, рыболовства и туризма. Но власти отказываются сворачивать проект, несмотря на риск экологической катастрофы
В 2021 году сотрудник агентства по защите окружающей среды Мальдив (EPA) Ибрагим Мохамед связался с базирующейся в Мале компанией Water Solutions, которая занимается консалтингом в области экологии, и заказал экспертизу проекта по расширению сухопутной территории атолла Адду. Специалисты пришли к выводу, что „предложенную мелиорацию положительно приняли в местном сообществе“ и что „высокий интерес к реализации проекта основывается на потенциальной экономической выгоде“, однако добавили, что намыв приведет к „долгосрочным и необратимым негативным последствиям“. Под последствиями подразумевалось уничтожение коралловых рифов и морских водорослей, а также вред для рыболовной промышленности и туризма.
По словам Мохамеда, всех этих угроз уже было достаточно, чтобы свернуть проект. Однако руководство EPA не стало этого делать. Власти лишь пообещали, что постараются использовать для сбора намывного материала как можно меньшую площадь океанского дна. В сентябре 2022 года Water Solutions представила второй отчет, в котором говорилось, что даже с учетом предложенных EPA изменений проект все равно нанесет серьезный вред морским растениям и животным, туризму и рыбной ловле. Произведенная компанией оценка показала, что вероятный ущерб от намыва территорий в атолле составит от 340 до 851 миллиона американских долларов. Тем не менее власти решили не менять планов. Руководитель агентства по защите окружающей среды Ибрагим Наим заявил, что считает расширение территории оправданным, поскольку оно принесет „общественную пользу“. Он утверждает, что, если заниматься мелиорацией „грамотно и с умом“, то негативное воздействие на окружающую среду получится минимизировать.
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