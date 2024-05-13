В программе Ночи музеев - бесплатные автобусные туры, городские экскурсии, а также ночные дискотеки
В субботу, 18 мая, по всей Эстонии будет отмечаться Ночь музеев „СВОБОДА В НОЧИ!“
К программе Ночи музеев присоединилось почти 200 музеев, галерей и других учреждений, связанных с наследием, которые на протяжении вечера будут открыты с 18.00 до 23.00 и предложат гостям увлекательные специальные программы.
В Ночь музеев билеты в музеи стоят всего 1 евро! Многие музеи и учреждения, связанные с наследием, будут и вовсе открыты БЕСПЛАТНО, также БЕСПЛАТНЫЙ вход – для обладателей музейной карты.
В этом году можно присоединиться к автобусным турам в Валгамаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа и Пярнумаа в рамках Ночи музеев даже будет по два автобусных тура с различными маршрутами. Автобусный тур – это возможность за один вечер посетить несколько разных музеев.
Маршруты и информация ЗДЕСЬ: https://www.muuseum.ee/muuseumiool-oos-on-vabadust-toimuvad-maakondlikud-bussiringid/
Посмотреть все программы Ночи музеев в разных уездах можно на странице Ночи музеев: https://muuseumioo.muuseum.ee/programm/
САМОЕ-САМОЕ – несколько особых моментов программы Ночи музеев:
В церкви Ристи можно будет услышать, как звучит старейший церковный колокол Эстонии.
Бесплатные ретроавтобусы и популярное ретродиско Ennu Ratas на Таллиннском автовокзале
Однодневный музей Общества пожарной охраны в Роэла
Свобода слова в главной башне Музея цемента в Кунда (публичное выражение своих мыслей в рупор)
Проезд ретротехники MotoNurk по Нарвскому променаду
Концерт Руслана и Руте Трочинских „Muusikaga vabaks“ в музее Валга
Поиски следов лесных братьев в музее Хагери
Амбарный рейв в музее-хуторе Вярска
Ознакомиться с программой можно здесь: https://muuseumioo.muuseum.ee/
По случаю Ночи музеев „Свобода в ночи“ на протяжении 4 дней (16-19 мая) можно приобрести музейную карту и музейную подарочную карту по самой низкой цене года – 49.99 €. Скидка действует при покупке музейной карты онлайн: muuseumikaart.ee/osta