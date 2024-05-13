Новости
13.05.2024, 12:22

В программе Ночи музеев - бесплатные автобусные туры, городские экскурсии, а также ночные дискотеки

 
Muuseumiöö Tallinnas
Muuseumiöö Tallinnas
ФОТО: Kristjan Jarv | Delfi Meedia

В субботу, 18 мая, по всей Эстонии будет отмечаться Ночь музеев „СВОБОДА В НОЧИ!“

К программе Ночи музеев присоединилось почти 200 музеев, галерей и других учреждений, связанных с наследием, которые на протяжении вечера будут открыты с 18.00 до 23.00 и предложат гостям увлекательные специальные программы.

В Ночь музеев билеты в музеи стоят всего 1 евро! Многие музеи и учреждения, связанные с наследием, будут и вовсе открыты БЕСПЛАТНО, также БЕСПЛАТНЫЙ вход – для обладателей музейной карты.

В этом году можно присоединиться к автобусным турам в Валгамаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа и Пярнумаа в рамках Ночи музеев даже будет по два автобусных тура с различными маршрутами. Автобусный тур – это возможность за один вечер посетить несколько разных музеев.

Маршруты и информация ЗДЕСЬ: https://www.muuseum.ee/muuseumiool-oos-on-vabadust-toimuvad-maakondlikud-bussiringid/

Посмотреть все программы Ночи музеев в разных уездах можно на странице Ночи музеев: https://muuseumioo.muuseum.ee/programm/

САМОЕ-САМОЕ – несколько особых моментов программы Ночи музеев:

  • В церкви Ристи можно будет услышать, как звучит старейший церковный колокол Эстонии.

  • Бесплатные ретроавтобусы и популярное ретродиско Ennu Ratas на Таллиннском автовокзале

  • Однодневный музей Общества пожарной охраны в Роэла

  • Свобода слова в главной башне Музея цемента в Кунда (публичное выражение своих мыслей в рупор)

  • Проезд ретротехники MotoNurk по Нарвскому променаду

  • Концерт Руслана и Руте Трочинских „Muusikaga vabaks“ в музее Валга

  • Поиски следов лесных братьев в музее Хагери

  • Амбарный рейв в музее-хуторе Вярска

Ознакомиться с программой можно здесь: https://muuseumioo.muuseum.ee/

По случаю Ночи музеев „Свобода в ночи“ на протяжении 4 дней (16-19 мая) можно приобрести музейную карту и музейную подарочную карту по самой низкой цене года – 49.99 €. Скидка действует при покупке музейной карты онлайн: muuseumikaart.ee/osta

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии