В программе Ночи музеев - бесплатные автобусные туры, городские экскурсии, а также ночные дискотеки

К программе Ночи музеев присоединилось почти 200 музеев, галерей и других учреждений, связанных с наследием, которые на протяжении вечера будут открыты с 18.00 до 23.00 и предложат гостям увлекательные специальные программы.

В Ночь музеев билеты в музеи стоят всего 1 евро! Многие музеи и учреждения, связанные с наследием, будут и вовсе открыты БЕСПЛАТНО, также БЕСПЛАТНЫЙ вход – для обладателей музейной карты.

В этом году можно присоединиться к автобусным турам в Валгамаа, Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа. В Харьюмаа и Пярнумаа в рамках Ночи музеев даже будет по два автобусных тура с различными маршрутами. Автобусный тур – это возможность за один вечер посетить несколько разных музеев.

Маршруты и информация ЗДЕСЬ: https://www.muuseum.ee/muuseumiool-oos-on-vabadust-toimuvad-maakondlikud-bussiringid/

Посмотреть все программы Ночи музеев в разных уездах можно на странице Ночи музеев: https://muuseumioo.muuseum.ee/programm/

САМОЕ-САМОЕ – несколько особых моментов программы Ночи музеев:

В церкви Ристи можно будет услышать, как звучит старейший церковный колокол Эстонии.

Бесплатные ретроавтобусы и популярное ретродиско Ennu Ratas на Таллиннском автовокзале

Однодневный музей Общества пожарной охраны в Роэла

Свобода слова в главной башне Музея цемента в Кунда (публичное выражение своих мыслей в рупор)

Проезд ретротехники MotoNurk по Нарвскому променаду

Концерт Руслана и Руте Трочинских „Muusikaga vabaks“ в музее Валга

Поиски следов лесных братьев в музее Хагери

Амбарный рейв в музее-хуторе Вярска

Ознакомиться с программой можно здесь: https://muuseumioo.muuseum.ee/

По случаю Ночи музеев „Свобода в ночи“ на протяжении 4 дней (16-19 мая) можно приобрести музейную карту и музейную подарочную карту по самой низкой цене года – 49.99 €. Скидка действует при покупке музейной карты онлайн: muuseumikaart.ee/osta