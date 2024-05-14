14.05.2024, 07:00
С 1 июня меняются правила въезда туристов в Грузию(6)
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Грузия меняет правила въезда для туристов с 1 июня 2024 года. Теперь в обязательном порядке нужно будет иметь медицинскую страховку на весь срок пребывания. Об этом говорится в новом законе „О туризме“.
Страховка должна покрывать медицинские расходы на экстренные амбулаторные услуги от $ 5000 или € 5000 и расходы на лечение в стационаре от $ 30 000 или € 30 000, пишет портал 34travel.me.
За отсутствие страховки можно получить штраф – 300 лари (104 евро) в первый раз, при неуплате спустя месяц – 900 лари (312 евро).
Новые правила будут касаться всех туристов, в том числе и жителей Эстонии.