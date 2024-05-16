16.05.2024, 09:56
Турция, подвинься! Самое дешевое направление этого лета в Европе – Португалия(1)
ФОТО: | Shutterstock
Последние пару лет Турция считалась самым выгодным направлением для летнего отдыха в Европе. Но это время прошло. И хотя турецкая лира продолжает терять свою стоимость, инфляция в стране заставляет цены расти так быстро, что пребывание в стране для иностранных туристов становится все дороже. Например, стоимость обеда в Мармарисе (Турция) за год выросла на 20% – с 47 до 57 евро.
В итоге самым выгодным направлением для летнего отдыха неожиданно стала Португалия. Согласно последнему отчету Post Office Annual Holiday Costs Barometer, в котором сравниваются цены на корзину товаров первой необходимости для отдыха в 40 странах мира, в Алгарве сейчас самые низкие цены в Европе.
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