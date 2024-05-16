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16.05.2024, 09:56

Турция, подвинься! Самое дешевое направление этого лета в Европе – Португалия

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Наталья Хлапковска
ФОТО: DaLiu | Shutterstock

Последние пару лет Турция считалась самым выгодным направлением для летнего отдыха в Европе. Но это время прошло. И хотя турецкая лира продолжает терять свою стоимость, инфляция в стране заставляет цены расти так быстро, что пребывание в стране для иностранных туристов становится все дороже. Например, стоимость обеда в Мармарисе (Турция) за год выросла на 20% – с 47 до 57 евро.

В итоге самым выгодным направлением для летнего отдыха неожиданно стала Португалия. Согласно последнему отчету Post Office Annual Holiday Costs Barometer, в котором сравниваются цены на корзину товаров первой необходимости для отдыха в 40 странах мира, в Алгарве сейчас самые низкие цены в Европе.

Типичная потребительская корзина отдыхающего включает в себя стоимость флакона с солнцезащитным кремом, чашки кофе, бутылки пива и Coca–Cola, бокала вина, полутора литров минеральной воды, репеллента от насекомых и еды в ресторане на двоих. В итоге, по данным Post Office Annual Holiday Costs Barometer, на самом популярном побережье Португалии господа отдыхающие заплатят за все это чуть более 69 евро (что даже слегка ниже прошлогоднего показателя, который подбирался к 70 евро). А общие расходы в Турции, тем временем, возросли с 67 евро до 77 евро. Все еще достаточно конкурентноспособно, но уже больше, чем в Португалии.

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