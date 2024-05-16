Турция, подвинься! Самое дешевое направление этого лета в Европе – Португалия

Типичная потребительская корзина отдыхающего включает в себя стоимость флакона с солнцезащитным кремом, чашки кофе, бутылки пива и Coca–Cola, бокала вина, полутора литров минеральной воды, репеллента от насекомых и еды в ресторане на двоих. В итоге, по данным Post Office Annual Holiday Costs Barometer, на самом популярном побережье Португалии господа отдыхающие заплатят за все это чуть более 69 евро (что даже слегка ниже прошлогоднего показателя, который подбирался к 70 евро). А общие расходы в Турции, тем временем, возросли с 67 евро до 77 евро. Все еще достаточно конкурентноспособно, но уже больше, чем в Португалии.