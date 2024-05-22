Причина - инфляция: с июня стоимость шенгенской визы повысится на 12,5%

Согласно документу, заявители из стран, которые не сотрудничали по реадмиссии своих граждан, незаконно находящихся на территории ЕС, будут платить сбор за визу 135 или 180 евро — в зависимости от решения Совета.

Решение о повышении сбора было принято еще 14 марта. Но вступит в силу на 12-й день с момента опубликования в журнале ЕС. Ранее о повышении суммы сбора по всему миру сообщали министерства иностранных дел Словении и Финляндии.

Сейчас стоимость шенгенской визы для взрослых составляет 80 евро, для детей — 40 евро Еврокомиссия объяснила повышение сбора на 12,5% инфляцией.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.