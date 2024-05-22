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22.05.2024, 18:46

Причина - инфляция: с июня стоимость шенгенской визы повысится на 12,5%

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Ivan Marc | Shutterstock

С 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, для детей в возрасте от шести до 12 лет — 45 евро, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза решения Еврокомиссии. Об этом сообщает „Медуза“.

Согласно документу, заявители из стран, которые не сотрудничали по реадмиссии своих граждан, незаконно находящихся на территории ЕС, будут платить сбор за визу 135 или 180 евро — в зависимости от решения Совета.

Решение о повышении сбора было принято еще 14 марта. Но вступит в силу на 12-й день с момента опубликования в журнале ЕС. Ранее о повышении суммы сбора по всему миру сообщали министерства иностранных дел Словении и Финляндии.

Сейчас стоимость шенгенской визы для взрослых составляет 80 евро, для детей — 40 евро Еврокомиссия объяснила повышение сбора на 12,5% инфляцией.

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