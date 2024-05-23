Убытки airBaltic в первом квартале - более 40 млн евро, оборот - рекордный. В компании пояснили, что это значит

Доходы латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом квартале этого года оказались рекордно высокими, а убытки выросли почти в четыре раза - до 40,6 млн евро. Несмотря на это, компания рассчитывает в этом году на рост, а также обещает, что проблем с выплатой процентов по облигациям не возникнет. Об этом сообщил в среду президент airBaltic Мартин Гаусс, выступая перед инвесторами с отчетом о результатах первого квартала, передает Delfi Bizness.