23.05.2024, 07:20
Убытки airBaltic в первом квартале - более 40 млн евро, оборот - рекордный. В компании пояснили, что это значит(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Доходы латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом квартале этого года оказались рекордно высокими, а убытки выросли почти в четыре раза - до 40,6 млн евро. Несмотря на это, компания рассчитывает в этом году на рост, а также обещает, что проблем с выплатой процентов по облигациям не возникнет. Об этом сообщил в среду президент airBaltic Мартин Гаусс, выступая перед инвесторами с отчетом о результатах первого квартала, передает Delfi Bizness.
По мнению международного рейтингового агентства Fitch, при оценке airBaltic и ее облигаций сохраняется ряд факторов риска, однако в пользу компании говорит ее новый флот, бизнес-модель лизинга самолетов и важная роль в транспортных операциях Балтийского региона.
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