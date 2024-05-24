24.05.2024, 11:18
Таллиннская пиццерия попала в топ-50 лучших пиццерий Европы за пределами Италии(16)
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Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, поэтому неудивительно, что пиццерии можно найти повсюду — от островов Океании до Латинской Америки. Итальянский портал 50 Top Pizza назвал 50 лучших пиццерий Европы за пределами Италии, и списке оказалось таллиннское заведение, пишет GLOSS.ee.
Самой лучшей пиццерией в Европе стала Napoli on the Road в Лондоне. Признание не случайно: основатель ресторана Микеле Паскарелла в прошлом году был признан лучшим в мире пиццайоло и на самом деле является итальянцем.
Sartoria Panatieri в Барселоне заняла второе место, а Via Toledo Enopizzeria в Вене — третье.
Таллиннская пиццерия Margherita Pizzeria заняла 39 место, рижская PEPPO’s — 27-е.
Смотритете полный список 50 лучшех пиццерий Европы на GLOSS.ee.