Цены на отдыхе в Паланге: холодной борщ – 7, а цеппелины – 10 евро

Бизнес утверждает, что подорожание – закономерное явление. Самый дешевый холодный борщ в этом году стоит в Паланге 3,5 евро, а самый дорогой - 7 евро. Цена на обед дня от 5,5 до 13,5 евро.

41 Сезон в Паланге еще не начался, но в конце мая здесь уже работает большая часть кафе и ресторанов. Отдыхающих еще немного, да и в основном это люди, которые не желают тратить много денег, поэтому выбирают самые дешевые заведения.

Дешево, быстро и сытно поест можно в кафе Volungė (суп и второе - от 6,5 евро) и Luiza (обед 5,5 евро).

И хотя в Luizа дешевле и порции большие, людей здесь немного, приходят в основном мужчины, водители, строители, представители других профессий, которые работают физически.

В прошлом году в Volungė суп и второе стоили 6 евро (дороже всего был карбонад - 7 евро). В этом году карбонада нет. Есть новое блюдо карбонад Peigė, который с супом стоит 7 евро.

Рядом в кафе гостиницы Mūza на обед есть суп за 2,2 евро и горячие блюда по 6,7–6,9 евро. Холодный борщ в Mūza стоит 4 евро.

Гостиная-столовая около рынка предлагает обеды за 6,5 евро, такая же цена обеда в столовых с самообслуживанием на ул. Й.Басанавичюса (в прошлом году обед в столовой около рынка стоил 5,9 евр). Холодный борщ в этом месте в этом году стоит 3,5 евро.

Однако, чем ближе к морю, тем выше цены. В кафе с самообслуживанием около туристического центра обеда дня нет. Здесь можно выбрать отдельные блюда: суп дня стоит 2 евро, котлета по-киевски – 8 евро, свиное жаркое – 7 евро, котлета – 4,5 евро, холодный борщ – 4,5 евро.

В соседнем кафе Rūta также нет обедов дня. Суп здесь стоит 2 евро, холодный борщ – 5 евро, жаркое из свинины – 7,5 евро, котлета по-киевски – 8 евро, жаркое с грибами и сыром – 8 евро. Цены почти не отличаются от тех, что были в прошлом году.

На аллее Юрате ни одно кафе пока не работает.

Зато на ул. Й.Басанавичюса уже открыты все. Правда, клиентов на курорте мало, да и они выбирают более дешевые заведения.