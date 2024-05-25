Цены на отдыхе в Паланге: холодной борщ – 7, а цеппелины – 10 евро(4)
Календарное лето еще не началось, однако теплая погода уже манит жителей Литвы и туристов из стран Балтии на взморье. Правда, отдыхающих здесь встречают не так уж радушно, поскольку цены на услуги, по сравнению с минувшим сезоном, выросли, пишет Delfi.lt.
Бизнес утверждает, что подорожание – закономерное явление. Самый дешевый холодный борщ в этом году стоит в Паланге 3,5 евро, а самый дорогой - 7 евро. Цена на обед дня от 5,5 до 13,5 евро.
41 Сезон в Паланге еще не начался, но в конце мая здесь уже работает большая часть кафе и ресторанов. Отдыхающих еще немного, да и в основном это люди, которые не желают тратить много денег, поэтому выбирают самые дешевые заведения.
Дешево, быстро и сытно поест можно в кафе Volungė (суп и второе - от 6,5 евро) и Luiza (обед 5,5 евро).
И хотя в Luizа дешевле и порции большие, людей здесь немного, приходят в основном мужчины, водители, строители, представители других профессий, которые работают физически.
В прошлом году в Volungė суп и второе стоили 6 евро (дороже всего был карбонад - 7 евро). В этом году карбонада нет. Есть новое блюдо карбонад Peigė, который с супом стоит 7 евро.
Рядом в кафе гостиницы Mūza на обед есть суп за 2,2 евро и горячие блюда по 6,7–6,9 евро. Холодный борщ в Mūza стоит 4 евро.
Гостиная-столовая около рынка предлагает обеды за 6,5 евро, такая же цена обеда в столовых с самообслуживанием на ул. Й.Басанавичюса (в прошлом году обед в столовой около рынка стоил 5,9 евр). Холодный борщ в этом месте в этом году стоит 3,5 евро.
Однако, чем ближе к морю, тем выше цены. В кафе с самообслуживанием около туристического центра обеда дня нет. Здесь можно выбрать отдельные блюда: суп дня стоит 2 евро, котлета по-киевски – 8 евро, свиное жаркое – 7 евро, котлета – 4,5 евро, холодный борщ – 4,5 евро.
В соседнем кафе Rūta также нет обедов дня. Суп здесь стоит 2 евро, холодный борщ – 5 евро, жаркое из свинины – 7,5 евро, котлета по-киевски – 8 евро, жаркое с грибами и сыром – 8 евро. Цены почти не отличаются от тех, что были в прошлом году.
На аллее Юрате ни одно кафе пока не работает.
Зато на ул. Й.Басанавичюса уже открыты все. Правда, клиентов на курорте мало, да и они выбирают более дешевые заведения.
Обеды дня на ул. Й.Басанавичюса можно найти по 6,5-7,5 евро, а 13,5 евро они стоят в ресторане Žuvinė.
В ресторане Molinis ąsotis обедов дня дня нет, холодный борщ стоит 6 евро, цеппелины – 10 евро (в прошлом году стоили 9).
В ресторане Čagino restoranas холодный борщ стоит 6 евро, карбонад с гарниром – 12,5 евро. В кафе 11 B овощной суп-пюре стоит 3 евро, бабка – 6,5 евро.
В ресторане Armėniškа virtuvė суп дня стоит 3 евро, холодный борщ – 4 евро, карбонад с грибами – 11 евро.
В баре Sporto lizdas обед дня стоит 7 евро, холодный борщ – 6 евро.
В ресторане De Cuba цеппелины стоят 12 евро, холодный борщ – 6,9 евро, жаркое Vesterno – 14,9 евро, fish ant chips – 15,9 евро.
В кафе с самообслуживанием Cepeliniškės обед дня стоит 7 евро.
В кафе гостиницы Senoji Hansa обед дня: уха и шницель стоят 8,5 евро, уха и салат с жареным лососем – 8 евро, уха и пицца со шпинатом и моцареллой – 7,5 евро. Холодный борщ здесь стоит 7 евро, цеппелины – 9 евро.
У моря пока работает лишь одно кафе. Но горячее здесь не подают, здесь можно купить только теплые кибинай (3,5 евро) и чебуреки (5,5 евро).
Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте сказала Delfi, что гостиницы свои цены не меняли, а подорожание в кафе и ресторанах - закономерно.
„Упразднен льготный НДС, только из-за этого подорожание составит 11%. Кроме того, увеличились зарплаты работников. Кое-где зарплаты работников кухни увеличились на 20-30%. Не забывайте, что подорожали и продукты, мы видим это и на прилавках магазинов“, – сказала она.