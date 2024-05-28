Отдых в Латвии | Места, которые обязательно стоит посетить, отправляясь к нашим южным соседям
Настало наконец время летних отпусков. И если более дальним и продолжительным поездкам может помешать нехватка времени и финансов, то визит к южным соседям с легкостью вписываются в планы эстоноземельцев. Вот несколько идей, куда отправиться, чтобы в полной мере насладиться отдыхом в Латвии.
Наслаждайтесь солнцем в Hotel Jūrmala SPA
Наступило долгожданное лето, и четырехзвездочный Hotel Jūrmala SPA начинает новый летний сезон с отличных новостей.
Номера с новым дизайном интерьера
К этому лету Hotel Jūrmala SPA подготовил для своих гостей 31 номер со свежим дизайном интерьера. Новые номера расположены на верхнем этаже отеля и делятся на три категории: Comfort, Premium и Junior Suite. Новые номера оформлены в спокойных натуральных тонах, характерных для морского курорта.
Новая летняя терраса
Ресторан отеля Jūrmala привлекает посетителей новой летней террасой, с которой открывается прекрасный вид на фонтан и Йомас – главную туристическую улицу Юрмалы. Что может быть приятнее в жаркий летний день, чем сидеть на тенистой террасе, наслаждаться великолепной едой, освежающими коктейлями и со стороны наблюдать за суетой, обычной для курортного города? К тому же, к началу сезона шеф-повар ресторана подготовил новое летнее меню à la carte.
Спа и центр саун и бассейнов
Любители спа-отдыха непременно останутся довольны одним из самых больших спа-центров Юрмалы: здесь можно насладиться массажем, спа-уходами, косметическими и оздоровительными процедурами, а также понежиться в центре саун и бассейнов, рассчитанном как на взрослых, так и на детей.
Комфортный летний отдых
В этом году Hotel Jūrmala SPA предлагает своим гостям напрокат пляжные сумки, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха на берегу моря (полотенца, напитки, закуски). Кроме того, гости могут арендовать велосипеды и самокаты как для детей, так и для взрослых. Для тех, кто проживает в отеле не менее трех ночей, действуют специальные предложения: www.hoteljurmala.com.
Этим летом встречаемся в отеле Hotel Jūrmala SPA!
Сигулдский парк приключений Tarzāns – крупнейший парк приключений под открытым небом в странах Балтии
Парк приключений Tarzāns с захватывающими аттракционами предлагает посетителям разнообразные развлечения под открытым небом.
В парке проложено 11 приключенческих троп с более чем 140 препятствиями. Самые экстремальные тропы находятся на высоте 15 метров, а более простые – всего в паре метров над землей. Тропы детского парка подходят для детей от 3 лет. Но самое будоражащее – это спуск на тросах протяженностью более километра! Все трассы оснащены самым современным швейцарским оборудованием с системой безопасности.
На родельной трассе длиной 400 метров можно развивать скорость почти 40 километров в час. Начало трассы находится в Сигулде, а финиш в долине реки Гауя, возле пляжа. Лифт доставит вас к началу трассы, откуда открывается захватывающий вид на очень красивую долину Национального парка Гауя, простирающегося на много километров вокруг.
Крутые аттракционы
В парке приключений Tarzāns также есть множество достопримечательностей и аттракционов. Дети и взрослые вместе могут наслаждаться приключениями в новом парке сетей, а вот сафари-парк, электрокарты и автошкола предназначены только для детей. Более активных гостей ждут надувные аттракционы и банджи-батуты. Если погода теплая, стоит покататься на бамперной лодке, с которой в жаркий летний день можно спуститься в воду и освежиться. Для смелых есть несколько экстремальных аттракционов, например, гигантские качели, скатывающийся с горы „Безумный ротор“ или катапульта, выбрасывающая человека на высоту 20 метров, что позволяет на мгновение насладиться невесомостью. Билеты можно купить на каждый аттракцион отдельно или более выгодный вариант – билет-комбо.
Парки Tarzāns есть также в Юрмале, Тервете, Лиепае и Даугавпилсе. Во всех парках приключений, кроме Лиепаи, помимо приключенческих троп можно посетить и большой парк сетей!
Подробную информацию можно найти на сайте Парка приключений Tarzāns.
Атмосферное лето в регионе Валмиера
Город Валмиера всегда радует своими интересными событиями любителей культуры, спорта и природы.
Встречайте лето на посвященной дню летнего солнцестояния ярмарке GARDU MUTI („ХОРОШИЕ ВКУСЫ“) в Валмиермуйже (15 июня)
Танцуйте под ритмы этномузыки на Фестивале этномузыки в Валмиермуйже (6 июля)
Ощутите спортивный азарт на этапе BMX Racing European Cup, который пройдет в Валмиере (13–14 июля)
Откройте для себя уникальность Мазсалацы на фестивале велосипедов Erenpreiss 133 (18–21 июля)
Отпразднуйте 741-й день рождения Валмиеры (26–28 июля)
Станьте частью мира культуры на Валмиерском летнем театральном фестивале (2–4 августа)
Наслаждайтесь восхитительными блюдами региона Валмеры в дни домашних кафе (3–4 августа).
Загляните на день легендарного озера Буртниеку (10.08).
Полюбуйтесь видами на деревню Зилайскалнс с новой смотровой башни
Познакомьтесь с историей Валмиеры на выставке De Woldemer в Валмиерском музее
Более подробная информация: visit.valmiera.lv, tic@valmierasnovads.lv, +371 2633 2213
Лиепая – чудесное место отдыха на побережье Балтийского моря
Лиепая привлекает отдыхающих уникальными видами, необычными культурными и архитектурными жемчужинами и грандиозным пляжем. Близость этого места к природе живительно действует как на активных отдыхающих, так и на тех, кто любит покой. Лиепая – современный город, в нем органично сочетается глобальное измерение и комфорт маленького городка.
Широкий пляж Лиепаи с белым песком идеально подходит для освежающей утренней прогулки или активного пляжного отдыха. Пляж охраняется спасателями и оборудован душевыми. С наступлением вечера вы сможете насладиться освежающим напитком в одном из пляжных кафе или поучаствовать в незабываемой пляжной вечеринке.
Половите рыбу с берега, покатайтесь на лодке или на гребной доске, исследуя Лиепайское озеро, или насладитесь другими занятиями. Прокатитесь на велосипеде по удобным дорожкам и ощутите близость к природе. Полюбуйтесь панорамным видом на город из кафедрального собора, где находится старейший в мире неперестроенный механический орган. Лиепае есть что предложить!
Кроме того, в Лиепае проходят различные культурные и спортивные мероприятия. Особенно стоит выделить чемпионат мира по ралли FIA (WRC) и музыкальный фестиваль Summer Sound.
Чтобы познакомиться с городом, стоит отправиться на пешую экскурсию с гидом „Встретимся на площади Роз!“, которая начинается каждый день в 12 часов дня.
Все события Лиепаи можно посмотреть здесь.
Ощутите гостеприимство Лиепаи там, где пожелаете – в пятизвездочном отеле, гостевой квартире или кемпинге. Местные рестораны и кафе обеспечат великолепные вкусовые впечатления и атмосферу. Насладитесь ужином из нескольких блюд в элегантной атмосфере или бокалом пива на летней террасе.
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