Отдых в Латвии | Места, которые обязательно стоит посетить, отправляясь к нашим южным соседям

Наслаждайтесь солнцем в Hotel Jūrmala SPA

Наступило долгожданное лето, и четырехзвездочный Hotel Jūrmala SPA начинает новый летний сезон с отличных новостей.

Номера с новым дизайном интерьера

К этому лету Hotel Jūrmala SPA подготовил для своих гостей 31 номер со свежим дизайном интерьера. Новые номера расположены на верхнем этаже отеля и делятся на три категории: Comfort, Premium и Junior Suite. Новые номера оформлены в спокойных натуральных тонах, характерных для морского курорта.

Новая летняя терраса

Ресторан отеля Jūrmala привлекает посетителей новой летней террасой, с которой открывается прекрасный вид на фонтан и Йомас – главную туристическую улицу Юрмалы. Что может быть приятнее в жаркий летний день, чем сидеть на тенистой террасе, наслаждаться великолепной едой, освежающими коктейлями и со стороны наблюдать за суетой, обычной для курортного города? К тому же, к началу сезона шеф-повар ресторана подготовил новое летнее меню à la carte.

Спа и центр саун и бассейнов

Любители спа-отдыха непременно останутся довольны одним из самых больших спа-центров Юрмалы: здесь можно насладиться массажем, спа-уходами, косметическими и оздоровительными процедурами, а также понежиться в центре саун и бассейнов, рассчитанном как на взрослых, так и на детей.

Комфортный летний отдых

В этом году Hotel Jūrmala SPA предлагает своим гостям напрокат пляжные сумки, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха на берегу моря (полотенца, напитки, закуски). Кроме того, гости могут арендовать велосипеды и самокаты как для детей, так и для взрослых. Для тех, кто проживает в отеле не менее трех ночей, действуют специальные предложения: www.hoteljurmala.com.

Этим летом встречаемся в отеле Hotel Jūrmala SPA!

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