Айда на шашлык! Где в Эстонии можно и отдохнуть на природе, и пожарить вкусный шашлык

Оборудование: 2 крытых места для костра, 2 открытых места для костра с решеткой для гриля, 2 комплекта столов со скамейками под навесом, 2 стола и 7 скамеек без навеса, 2 сухих туалета, 2 дровяника, 3 мусорных бака, 2 информационных стенда.

Комментарий: Место для отдыха расположено на северо-восточном берегу озера Пиккъярв, в лесу под елями.

Оборудование: 4 открытых места для костра с решеткой для гриля, 2 комплекта столов со скамейками под навесом, 2 стола и 8 скамеек без навеса, 2 сухих туалета, 2 дровяника, информационное табло.

Комментарий: Довольно большая территория для установки палаток, которая также подходит для проведения мероприятий. Находится рядом с озером Пярнъярв. Легко проехать на машине. Рядом находятся туристические тропы Лийапекси–Аэгвийду и Оанду-Аэгвийду-Икла.

Комментарий: Небольшое место для костра около деревни Алавере, рядом с шоссе Козе-Кехра. Водоема поблизости нет, поэтому нужно запастись достаточным количеством воды.

Оборудование: 3 комплекта столов и скамеек с крышей, 3 открытых места для костра с решетками для гриля, 2 сухих туалета, 3 мусорных бака, информационное табло, дровяник, бревенчатые ограждения для парковки.

Комментарий: Место находится на берегу водохранилища Паункюла. Здесь есть все для отдыха большой компанией или семьей.

Как пользоваться координатами с помощью приложений Google Maps или Apple Карты: запустите в вашем телефоне приложение и введите в окне поиска сначала градус широты, а потом, через пробел, долготы. Нажмите кнопку поиска – программа покажет на карте местоположение.

Оборудование: 8 крытых мест для костра, 9 столов со скамейками под навесом, 2 дровяника, 2 туалета (1 оборудован для инвалидов), мусорный бак.

Комментарий: Места для отдыха с грилем расположены в 40 км от Таллинна в непосредственной близости от пляжного поселка, карьера и моря.

Оборудование: 2 места для костра, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. В первом – открытое место для костра с решеткой для гриля, 1 стол со скамейками под навесом, 3 скамейки, сухой туалет, дровяник, мусорный бак. Во втором – закрытое место для костра с решеткой для гриля, 1 стол со скамейками под навесом, 3 скамейки, дровяник, сухой туалет, мусорный бак, информационный стенд.

Комментарий: Место для палаток и отдыха Юсси расположено на берегу озера Юсси Вяйнярв. Это уютное приватное местечко рядом с природной тропой Юсси и туристической тропой RMK.

Оборудование: информационный стенд, 2 крытых места для костра с решеткой для гриля, 1 стол со скамейками под навесом, столы и скамейки без навеса, дровяник, сухой туалет, мусорный бак, большой контейнер для мусора.

Комментарий: Мыс Юминда интересен тем, что нос мыса уходит под воду, продолжаясь цепочкой больших камней, которые при больших волнах движутся. На автомобиле можно подъехать почти к самому морю. В настоящее время можно увидеть установленный на оконечности мыса мемориал кораблям и людям, погибшим во время Второй мировой войны в бою при Юминда. Мемориал сделан из обезвреженных мин. Рядом располагается зона для палаток с местами для костра, а также маяк Юминда.

Комментарий: Место для пикника расположено у одного из самых красивых и известных болот Эстонии – Какердая. Свое название это место получило в честь когда-то находившейся здесь фермы Нокко.

Оборудование: 2 открытых и 3 закрытых места для огня, комплекты столов и скамеек, дровяник, информационное табло, мусорные баки, сухой туалет.

Комментарий: Леэтсеские кострища расположены на полуострове Пакри, на побережье залива Лахепере, рядом с сосновым лесом. Их всего пять, и они размещены таким образом, чтобы люди у каждого костра не мешали соседям, то есть обеспечена приватность каждого места.

Оборудование: сухой туалет, 2 крытых места для огня, 1 стол со скамейками под навесом, 1 стол со скамейками, информационное табло, дровяник, 2 мусорных бака, 2 дощатые дорожки к морю, бревенчатые ограждения парковки.

Комментарий: Кейбу – один из самых красивых и тихих заливов Харьюмаа с поющими песками. В лесу рядом с заливом расположено несколько мест для отдыха.

Оборудование: 2 открытых места для костра с решеткой для гриля, 1 крытое место для костра с решеткой для гриля, 1 стол и скамейка с навесом, деревянный настил с навесом для палатки, дровяник, туалет, мусорный бак, большой контейнер для мусора.

Комментарий: Место для костра возле болота Виру идеально подходит для посетителей туристической тропы RMK Оанду-Аэгвийду-Икла. На площадке для разведения костра в Калмеоя можно набрать болотную воду из болота Виру.

Комментарий: Место для отдыха находится на восточном берегу озера Тянавъярв, уникального озера с песчаными берегами, расположенного посреди болота и топи. Озеро богато редкими водными растениями и поэтому находится под охраной. Питание озера осуществляется преимущественно за счет осадков.

Оборудование: крытое место для огня, стол и скамейки под крышей, сухой туалет.

Парковка: нет. Можно оставить машину на парковке Деревни викингов.

Комментарий: Изолированное место для отдыха возле шоссе Таллинн-Тарту в лесу на берегу реки Пирита. Дорога, ведущая к месту для пикника, отделена от шоссе незапертыми воротами для диких животных. Рядом, на другом берегу реки, находится популярная Деревня викингов, а на другой стороне шоссе расположен голубой источник Синиалликас. Синиалликас известен как древний жертвенный источник, получивший свое имя за необычный синеватый (из-за осевшей на дне синей глины) оттенок воды кристальной чистоты.

Оборудование: информационный стенд, 4 крытых места для костра с решеткой для гриля, 2 стола со скамейками под навесом, 2 стола со скамейками, 2 скамейки, дровяник, 2 деревянных лежбища, 2 сухих туалета, 2 мусорных бака.

Комментарий: Место для отдыха, расположенное на правом берегу реки Валгейыги, является подходящим местом остановки для туристов туристической тропы RMK Оанду-Аэгвийду-Икла. Воду для бытовых нужд в Ныммевески можно брать из реки. Родник расположен ниже по течению, в двадцати метрах от водопада Ныммевески.

Оборудование: 2 места для костра, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. В первом – открытое кострище с решеткой для гриля, 3 деревянных настила с навесом для палатки или спального мешка (лежбища), стол и скамейка, сухой туалет, дровяник, мусорный бак, информационный стенд. Во втором – открытое кострище с решеткой для гриля, стол и скамейка под навесом, 2 скамейки, дровяник, сухой туалет, мусорный бак.

Комментарий: Площадка для разведения костра расположена в Агусалуском заповеднике, особенность которого – чередующиеся длинные узкие песчаные хребты, которые местные жители называют грядами. Это бывшие дюны приледникового Чудского озера. От места для разведения костра ведет тропа к расположенному неподалеку болотному озеру Имату.

Оборудование: стол и скамейки под навесом, крытое место для костра, сухой туалет, мусорный бак.

Комментарий: Небольшое милое местечко на западном берегу реки Вихтерпалу. Хорошо подходит для любителей туристической тропы Перакюла-Аэгвийду-Эхиярви. Место для костра находится недалеко от дороги Вихтерпалу-Алликлепа.

Оборудование: открытое место для огня с решеткой для гриля, 2 скамейки, 1 стол, дровяник, крытая беседка, смотровая вышка, информационный стенд, сухой туалет, мусорный бак.

Комментарий: Место для отдыха, расположенное в Пыхья-Кырвемаа, подходит для организации даже крупных мероприятий. В ноябре 2020 года было завершено строительство новой смотровой башни Венемяэ, с которой открывается захватывающая дух панорама окрестностей!

Оборудование: информационные стенды, 4 открытых места для костра с решеткой для гриля, 5 закрытых мест для костра с решеткой для гриля, смотровая вышка, 2 дровяника, сухой туалет, 2 мусорных бака, 1 большой контейнер для мусора.

Комментарий: Место для отдыха находится в западной части Лахемаа рядом с Колгаским заливом. Рядом тропа Тситре, городище Муукси, пещера и водопад Турьекелдри, а также самый большой в Эстонии каменный могильник, относящийся к железному веку.

Оборудование: 5 крытых мест для огня, 5 столов со скамейками под навесом, дровяник, двухместный сухой туалет, 3 скамейки, 6 мусорных баков, информационное табло.

Парковка: 3 автодома или авто с прицепами и 8 автомобилей.

Оборудование: 10 крытых ям для костра с решетками для гриля, 1 сухой туалет, колодец, 10 столов со скамейками под навесом.

Комментарий: Красивое место для отдыха на берегу Чудского озера. Территория палаточной зоны защищена от озерных ветров, но находится всего в 100 метрах от красивых песчаных дюн.

Оборудование: асфальтированная парковка, 6 крытых мест для костра, 6 столов и скамеек под навесом, сухой туалет (приспособленный и для инвалидов), колодец, плавучий мост, лестница со смотровой площадкой.

Комментарий: Озера Йыуга –– это группа озер в Ида-Вирумаа, в селе Йыуга, возле дороги, идущей от шоссе Йыхви – Тарту в Куремяэ. Группа состоит из четырех озер, возникших при таянии ледника. Это озера Йыуга Песуярв, Йыуга Линаярв, Йыуга Лийвъярв и Армисе Ярв. В них можно увидеть много редких видов растений и животных, например водяных лягушек. Места для костра расположены возле озера Песуярв. Песуярв – популярное место купания, к озеру ведет дощатый настил, а для удобства спуска в воду построены купальные мостки.

Оборудование: стол с навесом, 1 крытое место для костра с решеткой для гриля, сухой туалет, дровяник, информационный стенд.

Комментарий: Кострище находится у подножия горы Ийзаку, где проложены тропы здоровья: летом там приятно ходить в походы и ездить на велосипеде, зимой – кататься на лыжах. На вершине горы находится смотровая вышка Ийзаку, с которой открываются великолепные виды.

Оборудование: информационная доска, 4 скамейки, открытое место для костра с решеткой для гриля, сухой туалет, дровяник.

Комментарий: Место для отдыха находится на берегу озера Мартиска, уровень воды в котором под воздействием промышленности за десятилетия понизился больше, чем во всех остальных Куртнаских озерах. Площадь озера 2,5 га и максимальная глубина 9 м.

Комментарий: Место для костра расположено рядом с водным каскадом Лангевоя (или водопад Сорро). Находясь на пикнике, с моста, можно следить, как вода падает со множества высоких ступеней. Водный каскад особенно мощный во время паводка, ранней весной. Водопад состоит из двух уступов высотой 1,5 и 4 метра.

Оборудование: 1 большая поляна, где можно разжечь костер, 5 открытых мест для костра, 5 навесов, 2 сухих туалета.

Комментарий: Палаточный лагерь расположен на высоком берегу легендарного озера Консу. Это самое большое озеро в системе озер Куртна, основная рыба которого – плотва, окунь и щука. Подходит для организации больших мероприятий, вмещает 300 человек.

Оборудование: 45 мест для костра с грилем, 30 столов со скамейками под навесом, 3 колонки с чистой водой, 5 сухих туалетов, смотровая площадка, мусорные баки, 2 информационных стенда.

Парковка: при въезде на территорию палаточной зоны есть расширение дороги, на котором могут разместиться около 40 автомобилей, парковка может вместить 30–40 автомобилей, а также парковочные места на 40–50 автомобилей у мест для костра.

Комментарий: На берегу Чудского озера, возле ручья Каукси, расположена крупнейшая в Эстонии застроенная зона отдыха RMK. Территория с золотым песчаным пляжем и светлым сосновым лесом является одной из самых популярных среди посетителей.

Парковка: 5 машин.

Оборудование: информационное табло, сухой туалет, 2 крытых места для костра, 2 стола со скамейками под навесом.

Возможность кемпинга: Разрешается установка до 10 четырехместных палаток.

Муммассааре

Градус широты: 59.399115

Градус долготы: 27.878612

Комментарий: Место отдыха расположено всего в нескольких десятках метров от пляжа. Считается, что название Муммассааре происходит от французского (Mon Blansiere – мое удовольствие). В XIX веке здешний пляж был летним курортом для дворян и купцов из Петербурга и Нарвы. Прежде всего Муммассааре привлекает своей природой. Кое-где в море впадают родниковые ручьи, которые придают растительности пышность. В 1936 году недалеко от Муммассааре был найден редкий топор бронзового века. Здесь же проходила так называемая линия Танненберга во время Второй мировой войны.

Парковка: на холме, примерно в 150 м от кострища.

Оборудование: крытое место для огня, стол и скамейка под навесом, сухой туалет, информационное табло.

Возможность установки палаток: разрешается установка до 10 четырехместных палаток.

Ряэкъярве

Градус широты: 59.30378056

Градус долготы: 27.5544056

Комментарий: Места для отдыха расположены на двух берегах Ряакъярви, один из берегов очень высокий. С него открывается вид на озеро и место для пикника на противоположном берегу.

Парковка: 5 машин у асфальтированной дороги.

Оборудование: 2 информационных стенда, 2 сухих туалета, 4 крытых места для костра, 4 стола со скамейками под навесом, лестница.

Возможность установки палаток: разрешается установка до 10 четырехместных палаток.

Рюйтли

Градус широты: 59.059358

Градус долготы: 27.255004

Комментарий: Площадка для разведения костра находится в Муракаском заповеднике, который является местом обитания многих видов животных и птиц, а также произрастания различных видов растений и грибов. Во время миграции здесь делают привал гуси и лебеди. Иногда здесь можно увидеть, как пролетают беркуты, скопы и сапсаны. Ранней весной у тетеревов-косачей на болоте начинаются брачные игры. Из необычных растений на болоте Рюйтли растут пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник фукса и пальчатокоренник пятнистый (из вида орхидных).

Парковка: 10 автомобилей.

Оборудование: 2 крытых места для костра с грилем, лесная хижина, дровяник, стол под навесом, информационный стенд, смотровая вышка, сухой туалет.

Возможность установки палаток: разрешается установка до 4 четырехместных палаток.