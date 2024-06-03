"Всё вокруг рушится“: жители покидают Ибицу из-за массового туризма

Из-за чрезмерного туризма на Ибице островитяне лишены возможности жить нормальной жизнью. В этом убеждены местные активисты, готовясь к акции протеста, которая намечена на выходные.

По сведениям организации Prou Ibiza (в переводе с каталанского - „Хватит с Ибицы!“), медсёстры и полицейские, представители ряда других профессий вынуждены жить в машинах и домах-фургонах, поскольку нормальное жильё им попросту не по карману.

Одно из самых серьёзных последствий такого положения дел: на белом острове не хватает врачей и медперсонала, хирургические операции постоянно откладываются, процедуры лечения рака растянуты во времени.

Участники протестной кампании призывают власти принять меры с тем, чтобы ограничить туристический поток на один из самых популярных испанских курортов.

На пятницу запланирована манифестация у правительственных учреждений Ибицы. В субботу и воскресенье акции протеста пройдут также на Мальорке и Менорке.

„Мы не против туризма как такового“

Рафаэль Хименес, представитель организации Prou Ibiza, служит офицером в местной полиции. Раньше он жил на Ибице, но переехал оттуда в Арагон - на материковую часть Испании. Именно засилье туристов, по его словам, и вынудило его сменить место жительства.

„Мы не против туризма как такового. Мы ничего не имеем против приезжих, которые уважают наш остров“, - сказал он.

„Побочным эффектом массового туризма является то, что цены на жильё растут. Всем кажется, будто всё вокруг рушится. Растущему числу ресторанов требуется больше работников, но этим им нужно где-то жить, а на одно место здесь приходится по десять человек“, - посетовал он.

Врачи и полицейские живут в фургонах

Хименес покинул средиземноморский остров, где прожил большую часть своей жизни, потому что, как он выразился сам, „больше не мог терпеть эту атмосферу“.

„У меня есть дом на Ибице. Но я не смог этого выносить. Мы ощущаем, что туризм захватывает общественные места. Это очень дорого обходится нам“, - добавил он.

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