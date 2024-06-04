Как не попасть в ловушку: риск мошенничеcтва, связанного с путешествиями, возникает еще до отпусков

„Риск мошенничества возникает ещё до начала отпуска – важно убедиться, что поставщики туристических услуг, проката автомобилей, страховок и жилья действительно существуют. Если компания неизвестна покупателю, необходимо проверить её прошлое – один из самых простых способов сделать это – погуглить и поискать негативную информацию,“ – сказал Кийк.

Он отметил, что если человек, отправляющийся в поездку, более подкован в проверке информации, то можно также легко посмотреть финансовые результаты компаний в Эстонии, например, поставщика турпакетов. Если компания находится в минусе или финансовые отчёты не были поданы, Кийк советует быть осторожным. Он признаёт, что поиск информации о зарубежных компаниях уже является более сложной задачей.

Кийк объясняет, что на самом деле всё зависит от толерантности человека, покупающего путёвку, к риску. Может случиться так, что цены у неизвестного поставщика туристических услуг будут в три раза ниже, чем у известного продавца, а на самом деле он может предложить качественный сервис. То же самое касается и людей, которые ищут себе жильё, например, через такие популярные порталы, как Booking и Airbnb.

Он признал, что может случиться и так, что поддельное объявление затеряется среди настоящих. „Реклама может выглядеть так же правдоподобно, как и у реального поставщика жилья, но тревожный сигнал должен прозвучать, если, например, плательщик перенаправляется на другую платформу, чтобы оплатить услугу,“ – сказал Кийк.

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством отметил, что в сезон отпусков в Facebook также происходит много мошенничеств, когда люди видят англоязычный рекламный пост с такими ключевыми словами, как cheap, all-inclusive, travel option. Затем они кликают на этот пост, получают электронное письмо с предложением, производят оплату, а в итоге оказывается, что поставщика услуг не существует.