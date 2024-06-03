Задержка 18 часов! В Таллиннском аэропорту вылета на курорт ждали почти сутки

Самолет, следовавший из турецкой Анталии в Эстонию, должен был приземлиться в Таллиннском аэропорту в 3:45 ночи. Однако из-за густого тумана рейс был перенаправлен в Стокгольм, где погодные условия на тот момент были лучше. В итоге на том же самолете туристы прибыли в Таллинн только в 09:12 утра.

По имеющейся информации, сам тот факт, что самолет был перенаправлен в Стокгольм, очень не понравился находившимся на борту людям. По словам одного из пассажиров, он сел в самолет незадолго до полуночи, а вышел около девяти утра. Кроме того, многие утверждают, что пассажирам не предоставили полной информации о происходящем, а также не раздавали еду и напитки.

Пострадали и туристы, которые должны были вылететь сегодня ночью рейсом Turkish Airlines на отдых из Таллинна в Турцию. В ожидании самолета они провели несколько часов в Таллиннском аэропорту и только потом им объявили, что вылет перенесен с 04:45 на 22:00. Однако вечером вылет рейса еще раз продлили - самолет вылетел в 22:45, то есть задержка рейса составила ровно 18 часов.

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского аэропорта Маргот Холтс, пассажиров разместили в отеле, а отмененный утром рейс должен вылететь в 22:00.

Согласно действующим правилам, если рейс отменяется или задерживается из-за погодных условий, пассажиры не имеют права на компенсацию.