Скучать не придется: шесть мест в Финляндии для интересного времяпрепровождения этим летом

Плавучий маяк и его соратники

Адрес: Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka

Морской центр Vellamo в Котка этим летом откроет для посетителей три корабля из своей коллекции: ледокол Tarmo и плавучий маяк Kemi, которым более ста лет, а также патрульный корабль Telkkä, построенный после окончания Второй мировой войны.

В расположенном там же Морском музее Финляндии вы можете ознакомиться с выставкой „Побег из Помпеи“, на которой рассказывается о трагической судьбе города и рискованной попытке спасти его жителей морским путем.



Французская автомобильная мода

Адрес: Mobilia, Kustaa Kolmannen tie 75, Kangasala

Музей автомобилей и дорог Mobilia в Кангасала обширно представляет историю финского транспорта. На выставке вы сможете увидеть модели машин 1950–1970-х годов, а также раритеты, которым более ста лет.

Для детей в музее подготовлен автомобильный парк и легендарный игровой автомат 90-х годов – Sega Rally.

Оказаться среди динозавров и плотоядных растений

Адрес: Luonnontieteellinen museo, Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsinki. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Kaisaniemenranta 2, Helsinki. Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki.

В Музее естественных наук в Хельсинки вы сможете увидеть динозавров, мамонтов, диких животных и даже знаменитого двухголового теленка.

Выставки организованы вокруг различных тематик и расположены на четырех этажах. Благодаря им вы сможете пройти путь от самого зарождения жизни до ближайшего будущего лесов.

Музей также имеет в управлении два ботанических сада в Хельсинки: в Кайсаниеми и Кумпула.



Охота за самым прекрасным камнем

Адрес: Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere

В музейном центре Vapriikki в Тампере вы найдете невероятно большую коллекцию драгоценных камней, среди которых есть также окаменелости динозавров возрастом больше сотен миллионов лет. Часть камней, представленных на выставке, никогда ранее не выставляли.