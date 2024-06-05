Скучать не придется: шесть мест в Финляндии для интересного времяпрепровождения этим летом

Плавучий маяк и его соратники
Адрес: Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka
Морской центр Vellamo в Котка этим летом откроет для посетителей три корабля из своей коллекции: ледокол Tarmo и плавучий маяк Kemi, которым более ста лет, а также патрульный корабль Telkkä, построенный после окончания Второй мировой войны.
В расположенном там же Морском музее Финляндии вы можете ознакомиться с выставкой „Побег из Помпеи“, на которой рассказывается о трагической судьбе города и рискованной попытке спасти его жителей морским путем.
Французская автомобильная мода
Адрес: Mobilia, Kustaa Kolmannen tie 75, Kangasala
Музей автомобилей и дорог Mobilia в Кангасала обширно представляет историю финского транспорта. На выставке вы сможете увидеть модели машин 1950–1970-х годов, а также раритеты, которым более ста лет.
Для детей в музее подготовлен автомобильный парк и легендарный игровой автомат 90-х годов – Sega Rally.
Оказаться среди динозавров и плотоядных растений
Адрес: Luonnontieteellinen museo, Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsinki. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Kaisaniemenranta 2, Helsinki. Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki.
В Музее естественных наук в Хельсинки вы сможете увидеть динозавров, мамонтов, диких животных и даже знаменитого двухголового теленка.
Выставки организованы вокруг различных тематик и расположены на четырех этажах. Благодаря им вы сможете пройти путь от самого зарождения жизни до ближайшего будущего лесов.
Музей также имеет в управлении два ботанических сада в Хельсинки: в Кайсаниеми и Кумпула.
Охота за самым прекрасным камнем
Адрес: Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere
В музейном центре Vapriikki в Тампере вы найдете невероятно большую коллекцию драгоценных камней, среди которых есть также окаменелости динозавров возрастом больше сотен миллионов лет. Часть камней, представленных на выставке, никогда ранее не выставляли.
Помимо любования камнями, посетители также смогут прикоснуться к ним: специально для выставки музейный центр построил пещеру из бразильского аметиста.
Очаровашка Hello Kitty
Адрес: Museo Leikki, Ahertajantie 3, Espoo
Музей Leikki („Игра“), расположенный в Эспоо, посвятил одну из своих летних выставок персонажу одноименных мультиков – Hello Kitty, которой в этом году исполняется 50 лет. Музей собрал маленькую выставку из коллекций поклонников Hello Kitty.
В июне музей будет праздновать месяц солидарности с сексуальными меньшинствами, поэтому в программе также обещают драг-шоу. Традиция драг-квин впитала в себя много элементов японской поп-культуры.
Музей танков привлекает внимание иностранцев
Адрес: Panssarimuseo, Hattulantie 334, Parola
Музей танков в Парола собенно гордится своей коллекцией советских танков. По словам сотрудников, это самая обширная коллекция за пределами России. Желающие посмотреть приезжают даже из-за границы.
В музее также проводится выставка, посвященная войне России в Украине – „Сражающаяся Украина – ошибочный расчет России?“. Эта выставка включает в себя электронные фотографии, тексты и аутентичные предметы, привезенные с поля боя.