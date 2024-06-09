Пассажиры самолета, летевшего в Таллинн, внезапно оказались в маленьком норвежском городке. Что случилось?

Решение было тем более необычным, что Кристиансанн не входит в маршрут Осло-Таллинн, он расположен в 300 километрах к юго-западу от норвежской столицы.

По словам читателя Delfi, сообщение о том, что вместо Таллинна рейс будет выполняться в небольшой норвежский город с населением 115 000 человек, стало для пассажиров полной неожиданностью. „В 16.20 самолет должен был вылететь из Осло в Таллинн. Неожиданно нам сообщили, что SAS решила лететь в Кристиансанн, который даже не по пути“, - жалуется читатель.

SAS объяснила неожиданное путешествие необходимостью доставить в Кристиансанд двух механиков.

Пассажир, находившийся на борту, связался с Delfi, пока самолет стоял на стоянке в аэропорту Кристиансанна. „SAS, по сути, угнала рейс Осло - Таллинн. Надеюсь, мы когда-нибудь доберемся до Таллинна“, - выразил надежду пассажир.

Данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24 показывают, что рейс прибыл в столицу Эстонии в 20.36, на час и 46 минут позже запланированного времени. По данным Flightradar, стыковка Осло - Кристиансанн заняла 40 минут, плюс более часа ожидания в аэропорту небольшого города. Из Кристиансанна самолет наконец-то вылетел в 18.17 по норвежскому времени.

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