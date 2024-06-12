ФОТО | Клубничное безумие и бесплатное просекко: в Италии прошел необычный фестиваль

По традиции в этот день в большую стеклянную вазу насыпают пару десятков килограммов клубники, заливают все пару ящиками просекко и бесплатно раздают всем, кто оказывается в этот день в Неми.

В этот же день по городу ходят дамы в красных юбках, черных корсетах, белых блузках и кружевных головных уборах. Они бесплатно раздают всем желающим свежую и ароматную клубнику. Кроме того, во время фестиваля проходят различные ягодные конкурсы, необычные дегустации, выступления творческих коллективов, мастер-классы и праздничная ярмарка.

Сам Неми называют городом цветов и клубники, которую купить здесь можно круглый год. Дело в том, что именно здесь, на высоких берегах живописнейших озер Неми и Альбано, расположенных в кратерах потухших вулканов, почва всегда подогревается и всеми любимая ягода плодоносит постоянно.

Клубника в городе повсюду – свежая, в виде варенья и наливок, на майках, значках, кухонной утвари, на плакатах и сувенирной продукции. И, конечно же, вкуснейшая выпечка, пирожные и торты с клубникой.

Сам праздник родился в древние времена, когда женщины Неми собирали урожай душистой ягоды и отправлялись продавать ее на римскую площадь Кампо-деи-Фьори. Завершается фестиваль масштабным фейерверком, которым можно любоваться с одной из многочисленных террас города, потягивая душистый ликер или поедая вкуснейшее пирожное с клубникой.