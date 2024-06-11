Этим летом в Европе появится самая длинная в мире круговая пешеходная тропа
Если вы поклонник пеших прогулок на природе, то уже наверняка обошли всю Латвию и знаете большинство ее лесных троп. И, возможно, даже задумывались о том, чтобы отправиться в поход в другие страны. Например, Португалия находится в процессе создания самой длинной в мире круговой туристической тропы. И первые посетители смогут пройти по этой тропе уже этим летом.
Туристические центры Португалии переполнены посетителями, но новая туристическая тропа призвана восстановить баланс. Она станет самым длинным в мире кольцевым пешеходным маршрутом, длина которого составит 3000 километров.
Разработанный для того, чтобы побудить туристов сойти с проторенной дорожки и удалиться от привычных (и переполненных) мест, таких как Лиссабон и Алгарве, маршрут Palmilhar Portugal („Пешеходная Португалия“) в конечном итоге пройдет через 100 менее известных, но столь же красивых мест.
Пока проект находится в стадии разработки, но первый участок петли будет открыт в крошечном Аленкере, к северу от Лиссабона, в июле этого года. Следующий участок будет создан в прибрежном Алентехо на юге Португалии, а затем в горном Траз–уш–Монтиш на севере. Ожидается, что 15 маршрутов будут открыты к концу года, а вся тропа будет завершена в течение трех лет.
Этот впечатляющий маршрут – детище любителя пеших прогулок и консультанта по коммуникационному дизайну Рикардо Бернардеса, который надеется, что петля „перераспределит туризм в те части Португалии, которые сейчас малоизвестны“.
Хотя это не будет самым длинным маршрутом в мире – эта честь принадлежит канадскому маршруту Great Trail протяженностью 24 000 км – Palmilhar Portugal станет самой длинной в мире круговой прогулкой. По длине он будет примерно равен европейскому Via Francigena (древнему паломничеству из Кентербери в Рим).
„Идея пришла ко мне, когда я шел по тропе и подумал: а что, если эта тропа обойдет всю страну и вернется в ту же точку без перерыва?“ – объясняет Бернардес.
На маршруте найдется что–то для каждого
Маршрут, стоимостью 3,5 миллиона евро, получивший название „Пешеходная Португалия“, всегда будет проходить по общественной территории, будет преимущественно пешеходным и без асфальтового покрытия. В некоторых местах он будет открыт и для велосипедистов, а также доступен для людей с ограниченной подвижностью.
Тропа будет дополнена приложением, предлагающим актуальную информацию о следующей точке маршрута и возможности бронирования жилья, питания и билетов на спортивные и культурные мероприятия.
Для создания полноценного маршрута потребуется участие и инвестиции со стороны местных советов и предприятий, поэтому ничего не гарантировано, но уже разрабатывается цифровой и физический „паспорт“, в который можно будет ставить штампы по ходу маршрута.
Что ожидать от первых маршрутов
Аленкер, известный в народе как „город колыбелей“, расположенный в форме амфитеатра, где в июле откроется маршрут Walking Portugal, посвящен археологии, палеонтологии и истории, а также дегустации вин с местных виноградников. Его главное туристическое событие, ярмарка Вознесения, проводится в мае или июне каждого года.
Позднее в этом году маршрут будет проложен по сельскому и достаточно малонаселенному южному прибрежному региону Алентехо. Здесь вы найдете 100 километров национальных парков, охраняющих нетронутую береговую линию, естественные гавани, возможность понаблюдать за дельфинами, дикими лошадьми и одними из самых больших в мире лесов пробковых дубов.
Позже, в 2024 году, к маршруту присоединится отдаленный регион Траз–уш–Монтиш на северо–востоке страны. Местный район, прозванный „Горячей землей“ и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и биосферный заповедник, предлагает жаждущим прогулок пасторальный прием – оливковые рощи, фруктовые сады и виноградники. Обратите внимание на вырезанных гранитных свиней, древние миндальные деревья и скрытые ущелья.