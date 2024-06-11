Этим летом в Европе появится самая длинная в мире круговая пешеходная тропа

Туристические центры Португалии переполнены посетителями, но новая туристическая тропа призвана восстановить баланс. Она станет самым длинным в мире кольцевым пешеходным маршрутом, длина которого составит 3000 километров.

Разработанный для того, чтобы побудить туристов сойти с проторенной дорожки и удалиться от привычных (и переполненных) мест, таких как Лиссабон и Алгарве, маршрут Palmilhar Portugal („Пешеходная Португалия“) в конечном итоге пройдет через 100 менее известных, но столь же красивых мест.

Пока проект находится в стадии разработки, но первый участок петли будет открыт в крошечном Аленкере, к северу от Лиссабона, в июле этого года. Следующий участок будет создан в прибрежном Алентехо на юге Португалии, а затем в горном Траз–уш–Монтиш на севере. Ожидается, что 15 маршрутов будут открыты к концу года, а вся тропа будет завершена в течение трех лет.

Этот впечатляющий маршрут – детище любителя пеших прогулок и консультанта по коммуникационному дизайну Рикардо Бернардеса, который надеется, что петля „перераспределит туризм в те части Португалии, которые сейчас малоизвестны“.

Хотя это не будет самым длинным маршрутом в мире – эта честь принадлежит канадскому маршруту Great Trail протяженностью 24 000 км – Palmilhar Portugal станет самой длинной в мире круговой прогулкой. По длине он будет примерно равен европейскому Via Francigena (древнему паломничеству из Кентербери в Рим).

„Идея пришла ко мне, когда я шел по тропе и подумал: а что, если эта тропа обойдет всю страну и вернется в ту же точку без перерыва?“ – объясняет Бернардес.

На маршруте найдется что–то для каждого

Маршрут, стоимостью 3,5 миллиона евро, получивший название „Пешеходная Португалия“, всегда будет проходить по общественной территории, будет преимущественно пешеходным и без асфальтового покрытия. В некоторых местах он будет открыт и для велосипедистов, а также доступен для людей с ограниченной подвижностью.