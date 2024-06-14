В Литву пришел гид Мишлен! Сразу четыре литовских ресторана получили мишленовские звезды

Звезды Мишлен удостоились сразу четыре литовских ресторана: Demo, Nineteen18, Dziaugsmas и Pas mus. Все они из Вильнюса.

Знаки Bib Gourmand получили рестораны 14Horses, Le travi, Nüman и Gaspar’s.

В гид также включены: Red Brick, Amandus, Apvalaus stalo klubas, Arrivee, Augustin, Da Antonio, Dia, Dine, Elven, Ertlio namas, Fabrikėlis, Farmer the ocean, Gastronomika, Heji, Justa Pasta, Momo Grill, Monai, Monte Pacis, Pacai, Protėviai, Somm, Stebuklai, Stikliai, Telegrafas, Uoksas, Vila Komoda.

Зеленая звезда Мишлен, присуждаемая исключительно ресторанам, ориентированным на устойчивое развитие, присуждена Red Brick.

Специальный приз за гостеприимство был вручен Гаспару Фернандесу (Gaspar’s).

Награду Лучший сомелье получила Камиле Бартушевичюте (Pacai), а звание „Лучший молодой шеф-повар“ досталось Тадасу Ейдукевичюсу (Demo).

Список ресторанов, выбранных Michelin Guide Lithuania можно просмотреть на сайте Michelin Guide или с помощью приложения для смартфона.

Отбор ресторанов для Michelin Guide Lithuania независимо проводился тайными инспекторами, следуя методике, используемой в мировом масштабе уже много лет.

По информации Мишлен, их инспекторы оценивают только качество ресторанных блюд, руководствуясь 5 критериями: качество продуктов, техника приготовления, гармония вкусов, индивидуальность шеф-повара, раскрывающаяся через блюда, и постоянный контроль качества, как глядя на меню, так и оценивая более длительный период.

Инспекторы Мишлен тщательно изучили гастрономическое предложение в различных регионах Литвы, посетив Клайпеду, Тракай, Каунас и столицу страны Вильнюс. В ходе этих оценок опробован широкий спектр кулинарных изысков – от традиционных литовских блюд до блюд, созданных под влиянием международной кухни, с акцентом на местные и сезонные продукты.