Вместо Барселоны Ryanair доставила британских туристов в Каунас: „Это был мой худший кошмар“

Мистер и миссис Гор сделали все правильно, забронировав недельный тур на сайте sunsunning.co.uk стоимостью более 1500 фунтов стерлингов (около 1800 евро). В пакет входил перелет из Бристоля в Барселону авиакомпанией Ryanair. Поскольку у Гора ампутированная нога, а у его жены расстройство аутистического спектра, пара заказала услуги специальной помощи в аэропорту Бристоля и прибыла в аэропорт заранее. Рейс был запланирован на субботу, 25 мая, в 8:15.

„Мы часто путешествуем и всегда пользуемся услугами специальной помощи, поэтому этот рейс не был для нас чем-то новым. Нас доставили на микроавтобусе к самолету Ryanair, экипаж проверил наши билеты и пропустил в самолет“, - рассказал мужчина.

По местам, указанным в билетах, супруги должны были сидеть раздельно, но миссис Гор спросила стюардессу: „Может быть, мы могли бы сесть вместе, потому что я боюсь летать на самолете“. Стюардесса еще раз проверила билеты и посадила нас во второй ряд“.

К сожалению, семейная пара оказалась в другом самолете, а члены их семей, не нуждавшиеся в особой помощи, летели в Барселону. „Мы не видели, как члены нашей семьи попали на борт, поэтому связались с членами экипажа, которые заверили нас, что они вошли в самолет“, — объяснила женщина.

Самолет Боинг 737 поднялся и полетел на расстояние более 2000 км в Каунас. „Мы немного выпили, а затем уснули, потому что в тот день встали рано“, - продолжил Гор. - Когда приземлились, оказалось, что мы прилетели в Литву“.