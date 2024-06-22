Эстония
22.06.2024, 08:08

ОБЗОР ЦЕН | На Яанов день еще можно забронировать жилье в Эстонии. Цены вас удивят!

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ФОТО: FOTOADICTA | Shutterstock

На длинные летние выходные многие жители Эстонии бронируют жилье еще в начале года, чтобы выбрать самые выгодные варианты. За пару дней до Яанова дня RusDelfi решил изучить предложения. Есть доступные варианты как за 25, так за 450 евро!

Президентский люкс и „шведский стол“

Изучаем самые популярные места для бронирования жилья. Выбираем самый пик — дату с 23 по 24 июня. Семья — из четырех человек, двое взрослых и двое детей. Локация — вся Эстония.

На эти даты на Booking — больше тысячи предложений. Самое бюджетное — в Нарве. Ночь на четверых обойдется в

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RusDelfi
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