22.06.2024, 08:08
ОБЗОР ЦЕН | На Яанов день еще можно забронировать жилье в Эстонии. Цены вас удивят!(6)
ФОТО: | Shutterstock
На длинные летние выходные многие жители Эстонии бронируют жилье еще в начале года, чтобы выбрать самые выгодные варианты. За пару дней до Яанова дня RusDelfi решил изучить предложения. Есть доступные варианты как за 25, так за 450 евро!
Президентский люкс и „шведский стол“
Изучаем самые популярные места для бронирования жилья. Выбираем самый пик — дату с 23 по 24 июня. Семья — из четырех человек, двое взрослых и двое детей. Локация — вся Эстония.
Уже заказано?