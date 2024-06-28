Наверное, сегодня только ленивый не писал о массовом переезде жителей Эстонии в Испанию.

Тем не менее, райская погода, доступная по цене недвижимость, одна из самых быстрорастущих в ЕС экономик - все это, как магнит, манит к себе наших соотечественников. И как бы мы все ни любили нашу прекрасную Эстонию, выносить „слякотный ноябрь“ почти 10 месяцев в году, с годами становится всё сложнее. Поэтому, основной контингент переезжающих – финансово обеспеченные и состоявшиеся в своей карьере люди, предприниматели, пенсионеры, люди, имеющие постоянный пассивный доход и те, которые решились начать всё с нуля.

Основная проблема эстонцев, переезжающих на постоянное место жительства в Испанию… тщательная подготовка. Именно, вы не ослышались. С одной стороны – это правильно, ответственно и очень по-эстонски. С другой стороны – прочитав все статьи с заголовками „Вся правда о переезде в Испанию“ и спроецировав их на себя, ваш переезд снова и снова откладывается.

Никто вам ни в одной статье, ни на одном вебинаре не расскажет „всей правды“, так как у каждой истории переезда – своя испанская правда.

Испания, с ее многовековой историей и богатой культурой, может похвастаться не менее богатым бюрократическим наследием. Оформление документов, получение разрешений, поиск нужных инстанций - все это может превратиться в настоящий квест. А для наших людей, избалованных повсеместной дигитализацией всевозможных услуг, эдакое „возвращение в прошлое“ может и вовсе вызвать сильнейший стресс. А уж в том, что бюрократия коснётся и вас, можете быть уверенными.

В общем-то, всё довольно просто: нужно или пробовать или не пробовать. Если же выберете пробовать, то нужно быть готовым к тому, что маньяна, фиеста и бюрократия – это часть испанской реальности, также как и солнце, хорошее дешёвое вино и разговоры ни о чём. Потому как Испания - это не просто страна, это стиль жизни и он подходит вам или нет.

И не верьте всему, что пишут в интернете. У каждого свой путь. Однако грамотная консультация от тех, кто уже прошёл свой путь, лишней не будет. На нашем бесплатном вебинаре мы разберем основные вопросы, которые возникают у жителей Эстонии при переезде в Испанию: Какие документы необходимо взять с собой?

С чего начать поиск жилья и как не ошибиться с выбором региона?

Как получить доступ к медицинскому обслуживанию?

Где платить налоги - в Эстонии или Испании?

Как найти работу и нужно ли для этого знать испанский язык?

Как устроить детей в школу?

Нужно ли перерегистрировать свой автомобиль с эстонских номеров?

Открывать ли счет в испанском банке или достаточно эстонского счёта?

Можно ли жить в Испании, а иметь свой бизнес в Эстонии.

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