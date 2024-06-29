Аптечка путешественника: с какими лекарствами за границу ехать нельзя?

Комментарий

Если во время путешествия вам срочно понадобится купить для себя лекарство, то проблем не возникнет, если вы точно знаете, какой препарат вам нужен, и если он есть в наличии в местной аптеке.

Можете сфотографировать на всякий случай лекарства из вашей домашней аптечки, чтобы при необходимости показать специалисту название действующего вещества. Имейте в виду, что лечебные дозы одного и того же лекарства в разных странах могут отличаться. А одно и то же название лекарства в Эстонии и в другой стране не гарантирует идентичного состава. Всегда смотрите состав и инструкцию.

Например, вы можете не найти привычных вам активированного угля, смекты или но-шпы в других странах. Но, как правило, если вы скажете или покажете аптекарю, что вас беспокоит, то он всегда предложит аналог.

Если за границей местный врач выпишет вам лекарство, то нужно обязательно спросить у доктора про побочные эффекты и совместимость с другими препаратами, которые вы уже принимаете.

С некоторыми странами Европы – Хорватией, Португалией, Финляндией, Испанией и Польшей – у Эстонии есть договор о цифровых рецептах. То есть, находясь в этих странах, вы можете связаться с врачом в Эстонии (например, через разные платформы видеоконсультаций – Minudoc или другие), и вам выпишут цифровой рецепт. Его можно использовать в аптеках указанных стран.

Но имейте в виду – даже в этих странах не все аптеки участвуют в данной программе. Обычно выкупить таким образом лекарства можно в больших городах и более крупных аптеках.

Конечно, есть разница, в какую страну вы едете. Если это – европейская страна или там хотя бы говорят на английском или русском языке, то в случае необходимости будет немного легче объясниться с аптекарем и с большей вероятностью найдутся привычные для вас лекарства. А вот если вы собираетесь в азиатскую страну, то, возможно, надо будет подготовиться более тщательно.