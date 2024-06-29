Аптечка путешественника: с какими лекарствами за границу ехать нельзя?
Лето – пора отпусков, походов и заграничных поездок. Собирая чемодан для путешествия, обязательно надо подумать и о медикаментах. Всегда следует иметь при себе минимум необходимых лекарств – к ним относятся те, которые вы принимаете регулярно, а также те, которые могут пригодиться в экстренном случае (при отравлении, ожоге, головной боли, спазмах, порезах и т. п). Но на каких условиях медикаменты можно провозить через границу – выясняла „МК-Эстония“.
Отправляясь в путешествие, следует заранее узнать, какие медикаменты можно провозить через границу и в каком количестве. Это актуально и в том случае, если вы собираетесь закупить лекарства в другой стране, чтобы привезти их домой.
Для себя и перепродажи
В Налогово-таможенном департаменте (НТД) отмечают, что путешественники частенько пытаются провести через границу лекарства в большем объеме, чем разрешено.
„В основном проблемы возникают на границе в Нарве: путешественники провозят лекарства, доступные в свободной продаже, в больших количествах, предположительно – с целью потом их продать“, – говорит Пирет Тинкус, эксперт НТД по разработке запретов и ограничений.
Также есть проблемы с провозом наркотических и психотропных средств, поскольку здесь существуют особые требования.
Если такие средства человек принимает по назначению врача, то их можно брать с собой в поездку в прописанном количестве. Однако надо иметь при себе и подтверждение от врача, копию бумажного рецепта или распечатку электронного рецепта. Также требуется сертификат от Департамента лекарств – независимо от того, какое количество препарата человек везет с собой. Допустимо брать с собой не больше, чем надо для 30-дневного курса лечения. Департамент выдает разрешение в течение пяти дней. Бланк ходатайства можно попросить у своего врача или аптекаря.
В пределах Шенгенской зоны подтверждения от врача и сертификата от департамента будет достаточно. А вот в странах за ее пределами требования и ограничения могут отличаться, поэтому условия конкретного пункта назначения стоит заранее уточнить. Может случиться, что потребуется отдельное разрешение на ввоз лекарств.
Отнимут все
Для всех рецептурных лекарств также следует иметь при себе подтверждение от врача об их необходимости или же копию электронного или бумажного рецепта.
Для лекарств, продающихся без рецепта, получать отдельное разрешение не надо. Но следует учитывать ограничения по количеству ввозимых в страну медикаментов. Если у вас с собой их больше разрешенного количества, то нужно получить разрешение Департамента лекарств.
Важно учитывать, что лекарства всегда надо провозить в оригинальной упаковке, на которой есть данные о наименовании средства и его действующем веществе.
Если же это безрецептурные лекарства, персонально упакованные аптекарем, то их не должно быть больше, чем необходимо на два месяца лечения.
„Если объемы препаратов превышают допустимые нормы и разрешения от Департамента лекарств, то конфискованы будут все медикаменты“, – говорит Пирет Тинкус.
На свой страх и риск
Отправляясь в другую страну, надо удостовериться, что там нет особых требований для ввоза или вывоза медикаментов. У каждой страны могут быть свои правила, о которых не всегда предупреждают.
Также стоит быть бдительным при покупке лекарств за границей.
„В некоторых странах лекарства, отпускаемые в Эстонии по рецепту, могут быть в свободной продаже, но в целях безопасности такие лекарства следует принимать только после консультации с врачом, – говорит руководитель отдела надзора Департамента лекарств Лийз Прий. – Покупать местные лекарства в третьих странах нецелесообразно“.
По ее словам, лекарства, у которых нет разрешения на продажу в Европе и которые не проходят соответствующих лабораторных и клинических испытаний, могут низкое качество и неизвестный состав. Также они могут быть испорченными из-за неправильного хранения или вовсе поддельными. Опасно также покупать лекарства вне аптек, т. е. на черном рынке.
„Привозя лекарства из третьих стран, человек берет на себя всю ответственность за их качество и результаты применения на себе. И, конечно, недопустимо передавать такие лекарства другим людям, поскольку этим вы ставите под угрозу их жизнь и здоровье“, – отмечает Лийз Прий.
Стандартный набор медикаментов для путешествия – это:
Обезболивающее (Paracetamol, Ibuprofen)
Спазмолитик (No-spa или Buscopan)
Сорбент при поносе и отравлениях (Smecta, Sorbex)
Средство от аллергии (Loratin, Zyrtec и др)
Пластырь, бинт, антисептическая жидкость (Cutasept или что-то подобное).
Не обязательные, но я советую брать и беру сам в путешествия:
Средство от рвоты (например, Cerucal – по рецепту)
Мазь с антибиотиком (например, Baneocin – по рецепту)
Если у вас часто в путешествиях бывает цистит, то советую взять с собой антибиотик от инфекции мочевых путей (например, Nitrofurantoin или Berlocid – по рецепту).
Если вы принимаете какие-то лекарства на постоянной основе, то рассчитайте их достаточное количество и возьмите с небольшим запасом.
Не забывайте, что перед путешествием просто необходимо оформить страховку на случай возникновения непредвиденной проблемы со здоровьем. А также надо иметь при себе карточку международного страхования (Euroopa ravikindlustuse kaart), которую можно получить бесплатно от Кассы здоровья.
В любом случае, если вы в чем-то сомневаетесь, проконсультируйтесь с семейной сестрой, врачом или аптекарем.
Как ходатайствовать о Шенгенском сертификате для провоза наркотических и психотропных медикаментов?
Форму ходатайства можно найти на странице Департамента лекарств www.ravimiamet.ee/ravimite-kaitlemine/ravimid-ule-piiri/ravimitega-reisimine или попросить ее у лечащего врача/аптекаря.
Заполнить форму можно:
дигитально и отправить на адрес reisimine@ravimiamet.ee
вручную и отправить по адресу Nooruse, 1, 50411, Таrtu, Ravimiamet.
P.S. Подать заявление на получение Шенгенского сертификата могут только лица, имеющие постоянное место жительства в Эстонии.
Сертификат также потребуется при транзите через страну Шенгенской зоны или аэропорт данной страны.
К странам Шенгенской зоны относятся: Австрия, Бельгия, Эстония, Испания, Голландия, Исландия, Италия, Греция, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия, Хорватия, а также острова указанных стран, например Канарские острова, принадлежащие Испании.
В каком объеме можно брать с собой медикаменты, отправляясь за границу?
Без специального разрешения можно взять:
не более десяти наименований разных лекарств;
не более пяти розничных упаковок каждого препарата.
Допустимые размеры розничных упаковок для поездки составляют до:
200 таблеток или капсул;
500 г порошка, применяемого для приготовления раствора;
500 мл инфузионного раствора или раствора, принимаемого орально;
30 ампул или флаконов для инъекционных лекарственных форм;
200 мл или 200 г препарата для наружного применения;
200 доз ингаляционного препарата;
10 единиц лечебных пластырей;
50 г гомеопатических гранул;
100 г лекарственных растений;
Если размер упаковки препарата превышает разрешенный объем, необходимо подать заявление в Департамент лекарств на получение соответствующего разрешения.
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