ФОТО | Кусочки советской жизни и ядерные секреты: музей Силламяэ открыл тематический парк с VR-экскурсиями

Елена Антушева подчеркивает, что они хотели больше рассказать об истории города, когда он был засекречен, как его строили военнопленные в 1948 году, что происходило в послевоенные годы, но не обошли стороной и период, когда город был местом, который обожали дачники, как в нем развивалась промышленность, что было на месте Силламяэ в 16-18 веках. Этот период представлен в экспозиции, которая находится в здании музея. Но эти выставки связаны друг с другом.

Силламяэ - курортный поселок, в котором в эпоху довоенной Эстонской Республики построили сланцевый завод, а в советский период истории страны он стал закрытым городом. Неизвестно, что в нем происходило, чем он жил в те годы, поэтому и родилось такое название у проекта - „Таинственный город“.

„Во втором ящике - мы его называем „белый маленький“ - там возможное будущее, если представить, что тоталитарный режим дошел до крайности, - продолжает руководитель музея. - Там в виртуальных очках можно увидеть жизнь, которая могла бы быть, если бы случилось будущее, как оно описано в тоталитарной антиутопии Замятина „Мы““. Кроме виртуального воплощения романа, в „белом ящике“ разместили экспозицию, повторяющую интерьеры зданий из этого романа.

Одна экскурсия, по словам Антушевой, носит образовательный характер и будет интересна детям, начиная с 7 класса, потому что рассказывает о строении атома, вторая - историческая. Она воссоздает реальность Семипалатинска после ядерных испытаний. На ней можно узнать подробности о том, как происходит атомная реакция, цифры, которые характеризуют последствия ядерного взрыва, увидеть завод, смоделированный по архивным фотографиям.

„В одном ящике - мы его называем „черным большим ящиком“ - виртуальная экскурсия, рассказывающая все о ядерных секретах города, там можно познакомиться с документами, которые когда-то были засекречены, пройти интерактивную викторину“, - рассказывает о парке Елена Антушева, исполняющая обязанности директора музея.

„Местечко существовало и до момента, как здесь начали строить город-сад, и жизнь здесь, и культурный уровень тоже были на высоте, очень много событий происходило в нашей местности, поэтому мы хотели показать многогранность истории города“, - говорит Елена Антушева.

Музей должен больше давать информации для раздумий, считает Антушева. „Сейчас как никогда важно говорить об истории атомной промышленности, об испытаниях атомной бомбы, показывать на примере виртуальной реальности, как это было, какие у этого последствия, если мы будем это видеть, то мы по-другому начнем в настоящем рассуждать о ядерном оружии“, - говорит Антушева.

Виртуальную экскурсию готовила компания BlueRay. Кстати, эта компания взяла на себя ответственность и сделала копию советской статуи маленького размера в стиле поп-арта, хотя по проекту предполагалось установить копию статуи в таком же размере, в каком она создавалась в прошлом веке. По мнению компании, большой размер статуй сталинского времени, кричал о том, что индивидуальность человека не так важна. Сотрудники BlueRay с этим не согласны, и они предложили свое, современное, „прочтение“ памятника - маленькая цветная волейболистка.

На взгляд Антушевой, важно также говорить, что город строился по типовому проекту города-сада, но жизнь в нем не была только радостной. Прекрасные фасады зданий, построенных тогда, до сих пор сохранились, но за ними есть и другая сторона, менее красивая, за ними в том числе „спрятаны“ чьи-то поломанные судьбы. „Когда люди приходят в комнату, посвященную истории 50-х годов прошлого века, они вспоминают свою юность, детство, это здорово, но за ностальгией должно стоять понимание, что сопровождало это время, - уточняет Антушева. - Мы как музей хотим объективно подавать историю нашего города, показывая и то хорошее, что было, и то сложное, что в ней случилось“.