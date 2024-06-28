ФОТО | Кусочки советской жизни и ядерные секреты: музей Силламяэ открыл тематический парк с VR-экскурсиями(2)
Статуя Ленина в кустах, ретромотоцикл, памятник, похожий не то на родню симпсонов, не то на кадр из старого фильма, большие черные ящики, в которых можно взять очки виртуальной реальности и узнать ужасающие подробности атомной промышленности, - все это теперь можно увидеть на территории рядом с музеем Силламяэ в новом тематическом парке „Таинственный город“. Его торжественно открыли 28 июня.
„В одном ящике - мы его называем „черным большим ящиком“ - виртуальная экскурсия, рассказывающая все о ядерных секретах города, там можно познакомиться с документами, которые когда-то были засекречены, пройти интерактивную викторину“, - рассказывает о парке Елена Антушева, исполняющая обязанности директора музея.
Одна экскурсия, по словам Антушевой, носит образовательный характер и будет интересна детям, начиная с 7 класса, потому что рассказывает о строении атома, вторая - историческая. Она воссоздает реальность Семипалатинска после ядерных испытаний. На ней можно узнать подробности о том, как происходит атомная реакция, цифры, которые характеризуют последствия ядерного взрыва, увидеть завод, смоделированный по архивным фотографиям.
По итогам экскурсии - интерактивная викторина. Если ответить правильно - откроются секретные документы, до этого „хранящиеся“ в черных почтовых ящиках.
„Во втором ящике - мы его называем „белый маленький“ - там возможное будущее, если представить, что тоталитарный режим дошел до крайности, - продолжает руководитель музея. - Там в виртуальных очках можно увидеть жизнь, которая могла бы быть, если бы случилось будущее, как оно описано в тоталитарной антиутопии Замятина „Мы““. Кроме виртуального воплощения романа, в „белом ящике“ разместили экспозицию, повторяющую интерьеры зданий из этого романа.
В парке можно взять напрокат педальные машинки, а также электромашинки для малышей.
Силламяэ - курортный поселок, в котором в эпоху довоенной Эстонской Республики построили сланцевый завод, а в советский период истории страны он стал закрытым городом. Неизвестно, что в нем происходило, чем он жил в те годы, поэтому и родилось такое название у проекта - „Таинственный город“.
Елена Антушева подчеркивает, что они хотели больше рассказать об истории города, когда он был засекречен, как его строили военнопленные в 1948 году, что происходило в послевоенные годы, но не обошли стороной и период, когда город был местом, который обожали дачники, как в нем развивалась промышленность, что было на месте Силламяэ в 16-18 веках. Этот период представлен в экспозиции, которая находится в здании музея. Но эти выставки связаны друг с другом.
„Местечко существовало и до момента, как здесь начали строить город-сад, и жизнь здесь, и культурный уровень тоже были на высоте, очень много событий происходило в нашей местности, поэтому мы хотели показать многогранность истории города“, - говорит Елена Антушева.
Музей должен больше давать информации для раздумий, считает Антушева. „Сейчас как никогда важно говорить об истории атомной промышленности, об испытаниях атомной бомбы, показывать на примере виртуальной реальности, как это было, какие у этого последствия, если мы будем это видеть, то мы по-другому начнем в настоящем рассуждать о ядерном оружии“, - говорит Антушева.
Виртуальную экскурсию готовила компания BlueRay. Кстати, эта компания взяла на себя ответственность и сделала копию советской статуи маленького размера в стиле поп-арта, хотя по проекту предполагалось установить копию статуи в таком же размере, в каком она создавалась в прошлом веке. По мнению компании, большой размер статуй сталинского времени, кричал о том, что индивидуальность человека не так важна. Сотрудники BlueRay с этим не согласны, и они предложили свое, современное, „прочтение“ памятника - маленькая цветная волейболистка.
На взгляд Антушевой, важно также говорить, что город строился по типовому проекту города-сада, но жизнь в нем не была только радостной. Прекрасные фасады зданий, построенных тогда, до сих пор сохранились, но за ними есть и другая сторона, менее красивая, за ними в том числе „спрятаны“ чьи-то поломанные судьбы. „Когда люди приходят в комнату, посвященную истории 50-х годов прошлого века, они вспоминают свою юность, детство, это здорово, но за ностальгией должно стоять понимание, что сопровождало это время, - уточняет Антушева. - Мы как музей хотим объективно подавать историю нашего города, показывая и то хорошее, что было, и то сложное, что в ней случилось“.
Сотрудники музея говорят, что территория уже стала красивой, а в следующем году, когда весной зацветет сирень, у музея будут новые фасады, все будет еще приятнее выглядеть. „В рамках текущего проекта мы также смогли сделать ремонт части здания, где у нас расположена историческая экспозиция и обновленная экспозиция 50-х годов“, - рассказывает руководитель музея. Сейчас продолжается ремонт фасада, крыши и цоколя. Работы планируют завершить к осени. Также благодаря проекту музей смог установить ограждение вокруг открытой площадки.
„Нам надо было создать нечто в современном стиле, чтобы все любители истории могли в нее погрузиться в одном месте“, - рассказал на тожественном открытии парка вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов. Он добавил, что подготовка к благоустройству музея началась еще в 2013 году, когда город реализовывал проект сотрудничества трех стран - Латвии, России и Эстонии. Тогда был разработан проект реконструкции музея, позже его доработали. Получить финансирование - более одного миллиона евро - удалось только в 2021 году.
По словам Степанова, парк должны были открыть к 1 мая прошлого года, но строительные работы задержали из-за того, что были проблемы с поставками материалов, в итоге проект реализовывали дольше - 2,5 года. „Все наши партнеры, коллеги нуждаются в признании“, - подытожил свою речь вице-мэр. На торжественном открытии парка руководитель музея поблагодарила партнеров, а мэр города вручил им памятные подарки.
Общая стоимость проекта получилась в итоге - 1 237 566,16 евро. На озеленение открытой территории потратили почти 732 тысячи евро, на создании новой экспозиции - 485 628 евро, на маркетинговую деятельность ушло около 20 тысяч евро.
Территория парка открыта в рабочее время музея.
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