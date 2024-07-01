Новинки в литовских поездах удивляют иностранцев: такого в лондонских поездах не увидишь

Обычно люди говорят о неприятном опыте, но журналист портала решил поступить иначе и рассказать о положительных моментах своей поездки на поезде.

„Что происходит – откуда такая роскошь?“, – удивлялась также пассажирка Дануте. Женщина много путешествует, много видела – была и в Португалии, и на юге Франции, и в Норвегии.

„У нас точно лучше, чем в других странах“, – сказала попутчица журналиста. „Ваши поезда - это нечто особенное. Я не могу поверить в происходящее, такого я не видел даже в Лондоне. Нигде не доводилось видеть ничего подобного, это высший класс“, – удивлялся британец Эдвард. Что же удивляет пассажиров? Начнем с интернета, который нужен путешественникам в наше время больше всего. Мы уже много лет пользуемся в поездах бесплатным Wi-Fi. Связь точно есть в поездах Вильнюс-Каунас, Вильнюс-Тракай, Каунас-Мариямполе, Вильнюс-Шяуляй, Вильнюс-Клайпеда.

Связь хорошая и бесплатная, далеко не во всех странах в поездах есть бесплатный Wi-Fi.

Компания LTG Link позаботилась о спутниковом интернете Starlink в литовских поездах. Он отлично действует на всех гаджетах - на на компьютерах и на телефонах.

На сайте компании сказано, что связь Starlink пока действует только в трех поездах „Вильнюс-Клайпеда“ и „Клайпеда-Вильнюс“, а также в „Вильнюс-Рига“ и „Рига -Вильнюс“, осенью спутниковая связь начнет действовать еще в четырех поездах Хороший и быстрый интернет – это еще не все. Оказывается, проводники предлагают пассажирам пледы, на случай, если людям станет прохладно.

Если вдруг похолодает, проводник идет по вагону и предлагает пледы пассажирам. Вы представляете? Их дают пассажирам обоих классов. Эта услуга бесплатная.

Журналист портала не видел ничего подобного ни в одной из стран мира, где ему довелось побывать.