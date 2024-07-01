В Анталии массово задерживают авиарейсы: что происходит?

Представители бастующих авиадиспетчеров заявили, что никто не хочет полностью срывать работу аэропорта, поэтому забастовка будет проходить в рамках программы "Работа без инициативы“. Это означает, что авиадиспетчеры работают в замедленном режиме, выполняя лишь половину от намеченного плана. В итоге вместо 90 рейсов в час вылетает не более 40, что уже привело к серьезным сбоям в авиасообщении со знаменитым курортом.