В Анталии массово задерживают авиарейсы: что происходит?(1)
В конце июня авиадиспетчеры турецкого аэропорта Анталии объявили забастовку, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. По их утверждениям, во время высокого туристического сезона нагрузка увеличивается в разы, из-за чего в течение нескольких месяцев работать приходится в "ударном режиме“.
Представители бастующих авиадиспетчеров заявили, что никто не хочет полностью срывать работу аэропорта, поэтому забастовка будет проходить в рамках программы "Работа без инициативы“. Это означает, что авиадиспетчеры работают в замедленном режиме, выполняя лишь половину от намеченного плана. В итоге вместо 90 рейсов в час вылетает не более 40, что уже привело к серьезным сбоям в авиасообщении со знаменитым курортом.
Представители турбизнеса вовсю бьют тревогу, опасаясь срыва туристического сезона, и призывают к скорейшему разрешению конфликта для восстановления нормальной работы аэропорта.
Ситуация усугубляется общей тенденцией изменения туристических предпочтений среди жителей Турции. Всё больше турок выбирают зарубежные курорты вместо местных. В частности, популярными стали направления в Греции, Египте и ОАЭ, где услуги „всё включено“ оказываются доступнее, чем в Турции. Высокие цены на турецкие курорты также отпугивают туристов, несмотря на значительные скидки, пишет портал fbm.