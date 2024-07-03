Назад, в прошлое: страна, где все еще идет 2016 год

Впрочем, по словам Кребс, большинство современных эфиопов довольно быстро адаптируется к системе двух календарей. Для многих это уже стало нормой жизни. При этом, для туристов такое переключение может стать непосильной задачей.

„Допустим, ребенку исполнилось три года, и вы подаете заявление о его рождении в городские или местные органы власти“, — рассказывает немецкий историк Верена Кребс, специализирующаяся на средневековой истории Европы и Африки. „Вам нужно учитывать, что в системе имеются переменные, которые могут увеличить дату рождения в два или три раза“.

Путешественники, посещающие Эфиопию, часто бывают ошеломлены, узнав, что попали „в прошлое“. Поскольку международные компании и школы, расположенные в стране, как правило, следуют григорианскому календарю, у многих эфиопов не остается выбора, кроме как использовать одновременно традиционный эфиопский и западный календари. Из-за этого возникает множество путаниц во время деловых переписок или при подаче важных заявлений.

Согласно солнечно-лунной системе, его продолжительность составляет 13 месяцев, причем 12 из них длятся по 30 дней. Последний месяц состоит всего из пяти дней, или шести дней в високосный год.

Считается, что эфиопский календарь, который появился не менее 1500 лет назад, во многом соответствует коптскому календарю православной церкви Александрии, базирующейся в Египте.

„Мы уникальны“, — заявил генеральный директор Rotate Philippines Tours And Travel Эшету Гетачью. „Мы никогда не были чьей-либо колонией. У нас есть свой собственный календарь. У нас есть свой собственный алфавит. У нас есть свои культурные традиции“.

В Эфиопии год рождения Иисуса Христа признается на семь или восемь лет позже григорианского, или „западного“, календаря, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году. Римская церковь скорректировала свое летоисчисление в 500 году н.э., в то время как Эфиопская православная церковь предпочла придерживаться древних дат.

Ответы на все эти вопросы кроются в традициях, уходящих корнями в глубину веков.

Кребс напоминает, что традиционный эфиопский календарь — не единственный календарь, который отличается от привычного летоисчисления. В качестве примера можно вспомнить древнеегипетский календарь, согласно которому 2024 год соответствует 6266-му. Саудовская Аравия много лет отдавала приоритет календарю Хиджры, состоящему из 12 месяцев и 354 дней, но недавно одобрила использование григорианского календаря для официальных деловых отношений. Еврейский календарь все еще является официальным календарем Израиля.

Кребс считает, что интерес к эфиопскому календарю в последние годы возрос из-за того, что он очень близок к западному календарю, но при этом ощутимо отличается от него.

„Логический“ подход

Фотограф Абель Гашоу — один из многих эфиопов, которые относительно спокойно адаптировался к переходу между календарями. Тем не менее он предпочитает эфиопский календарь, называя его „более логичным“ в отношении начала года.

Новый год, или „Энкутаташ“, что на эфиопском семитском языке (амхарском) означает „подарок драгоценностей“, наступает в стране ближе к концу сезона дождей. Цветущий в этот период Адей Абеба стал официальным символом эфиопского Нового года. „Для нас это новое начало… Дождь наконец-то проходит, все вокруг становится зеленым“.

Отмечать Новый год 1 января в Эфиопии не имеет никакого смысла, поскольку эта дата приходится на сухой сезон. В то время 11 сентября (или 12 сентября в високосный год), идеально вписывается в картину смены сезонов.

Стоит отметить, что в Эфиопии различаются не только месяцы, дни и годы. Страна также живет по собственной системе времени.

12-часовое время

В то время как в большинстве стран новый день начинается в полночь, эфиопы используют 12-часовую систему времени. Когда у большинства людей за пределами страны 7 утра, у эфиопов только час ночи.

По словам Гашоу, это отражает жизнь в Эфиопии – продолжительность светового дня в стране довольно постоянна из-за ее близости к экватору.