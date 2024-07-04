Незабываемые впечатления! В цветочном парке замка Таагепера начинается невиданная доселе летняя сказка

Замковый СПА-центр Wagenküll представляет: волшебный парк замка Таагепера „Алиса в стране чудес“

Сказочный замок Таагепера является одной из бесспорных вершин архитектуры в югендстиле во всей Скандинавии. Но этим летом вас ждет нечто невероятное – в конце июня здесь откроется сказочный парк, где вы сможете наслаждаться красотой Страны чудес до середины сентября. Вдохновленный всемирно известной детской сказкой, парк распахнет свои двери в настоящий волшебный мир тысячи цветов, красочного сказочного леса, десятков тематических скульптур и гигантских инсталляций. Центр парка поражает своим великолепием – 10-метровый фонтан в версальском стиле, переливающийся в темноте тысячами цветных огоньков. К роскошному фонтану ведут дорожки из великолепных туй и красочных цветочных клумб. В детском парке ребятишек порадует не только детский домик, но и потрясающий планёр – его длинные крылья словно созданы для того, чтобы по ним лазать и учиться новым трюкам. „Приятно видеть, что парк замка Таагепера своим великолепием напоминает сады всемирно известного Версальского дворца“, – сказала Марис Рейманн. За созданием парка стоят флорист Пилле Тийрак и руководитель проекта от замка Ян Оскар Вейденберг. „Создание тематического парка такого масштаба – это огромный вызов для любого флориста, можно даже сказать, работа всей жизни“, – считает Пилле Тийрак, которая посвятила созданию парка четыре месяца. „Возведение парка от начала и до конца – это невероятно захватывающий опыт. Здорово видеть, что огромная территория замкового парка может быть использована для создания чего-то столь прекрасного“, – сказал руководитель проекта Ян Оскар Вейденберг. В парке будет много сюрпризов и удивительных впечатлений как для малышей, так и для взрослых. Приятно удивляет и цена билетов.