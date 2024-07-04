В Литве появится впечатляющая смотровая башня: она удивит даже бывалых путешественников
Парк-музей усадьбы Ильзенберг можно было бы назвать северной Аркадией. Это название уже несколько столетий носят романтические парки: пейзаж, полный ностальгии и идиллия, не тронутая цивилизацией - самый настоящий уголок неторопливого отдыха и гармонии.
Это поместье расположено буквально в минуте езды от границы Латвии с Литвой и пользуется популярностью у жителей обеих стран.
Но усадьба Ильзенберг не всегда выглядела так красиво, как смотрится сейчас. Ее история уходит далеко в глубь веков, когда в 1515 году на этом месте свою резиденцию решил построить рыцарь Ливонского ордена Берндт фон Керссенброк. Поместье возвели в невероятно красивом месте – на холме возле озера Ильгис. Отсюда, кстати, и пошло название усадьбы – Berg по-немецки „гора“, Ильзенберг – на горе Ильза.
А потом - все как у всех: поместье сменило множество разных хозяев пока не встретило „того самого“, который придал усадьбе ее современный вид. В 1920 году по озеру Ильгис прошла литовско-латвийская граница. Часть земель усадьбы оказалась на территории Латвии, в том числе и лютеранская церковь, построенная в 1844 году.
Во время Второй мировой войны поместье конфисковала советская власть и к началу 2000 годов Ильзенберг выглядело далеко не лучшим образом. Но потом усадьбу выкупил один из литовских бизнесменов и место стали потихоньку приводить в порядок.
В главном здании усадьбы – куда, кстати, попасть можно только с экскурсией – разместилась гостиница, в соседнем здании – ресторан. Рядом с усадьбой раскинулся гигантский парк, занимающий территорию в 14 га. В нем полно столетних деревьев, под тенью которых очень удобно гулять в жаркий летний день. Помимо деревьев, внимание в парке привлекает множество небольших скульптур, разбросанных по разным уголкам парка.
Завершая работы по благоустройству и рассматривая вновь открывшиеся пространства, было замечено, что особенно красиво территория выглядит при осмотре ее с высоты птичьего полета – с дрона. Возникла идея построить смотровую башню, с которой открывалась бы захватывающая дух панорама окрестностей, пишет rus.delfi.lt.
„Планируемое место расположения смотровой башни — склон у озера. Поэтому нам показалось, что вертикальная башня здесь не подойдет. Мы решили создать лестницу, ведущую в небо. Такая смотровая башня будет похожа на скульптуру“, — рассказывает автор выбранного проекта, архитектор Повилас Жакаускас (архитектурная мастерская HEIMA).
„Обычно лестницы в особняках широкие и парадные, а затем сужаются — направляют людей ко входу. Мы тоже позаимствовали этот мотив — внизу смотровой башни будет широкая лестница. Кажется, они отражают величие. Там люди смогут присесть и отдохнуть — лестница будет выполнять функцию амфитеатра“, - отмечает архитектор.
Со смотровой площадки откроется вид на усадебный дворец Ильзенберг, вспомогательные постройки, ферму, виноградник и ухоженный парк. А также на окружающие леса и удивительно красивые озера Апваласай и Ильгис.
Смотровые башни не новинка для Литвы: на данный момент в стране их более 30. Большинство башен расположены в заповедниках, парках и других исключительно красивых и охраняемых территориях. Исследования показывают, что литовские смотровые башни постоянно входят в число самых популярных мест, которые выбирают путешественники — зачастую они даже становятся главными объектами, определяющими направление путешествия.