В Литве появится впечатляющая смотровая башня: она удивит даже бывалых путешественников

Это поместье расположено буквально в минуте езды от границы Латвии с Литвой и пользуется популярностью у жителей обеих стран.

Но усадьба Ильзенберг не всегда выглядела так красиво, как смотрится сейчас. Ее история уходит далеко в глубь веков, когда в 1515 году на этом месте свою резиденцию решил построить рыцарь Ливонского ордена Берндт фон Керссенброк. Поместье возвели в невероятно красивом месте – на холме возле озера Ильгис. Отсюда, кстати, и пошло название усадьбы – Berg по-немецки „гора“, Ильзенберг – на горе Ильза.

А потом - все как у всех: поместье сменило множество разных хозяев пока не встретило „того самого“, который придал усадьбе ее современный вид. В 1920 году по озеру Ильгис прошла литовско-латвийская граница. Часть земель усадьбы оказалась на территории Латвии, в том числе и лютеранская церковь, построенная в 1844 году.

Во время Второй мировой войны поместье конфисковала советская власть и к началу 2000 годов Ильзенберг выглядело далеко не лучшим образом. Но потом усадьбу выкупил один из литовских бизнесменов и место стали потихоньку приводить в порядок.

В главном здании усадьбы – куда, кстати, попасть можно только с экскурсией – разместилась гостиница, в соседнем здании – ресторан. Рядом с усадьбой раскинулся гигантский парк, занимающий территорию в 14 га. В нем полно столетних деревьев, под тенью которых очень удобно гулять в жаркий летний день. Помимо деревьев, внимание в парке привлекает множество небольших скульптур, разбросанных по разным уголкам парка.

Завершая работы по благоустройству и рассматривая вновь открывшиеся пространства, было замечено, что особенно красиво территория выглядит при осмотре ее с высоты птичьего полета – с дрона. Возникла идея построить смотровую башню, с которой открывалась бы захватывающая дух панорама окрестностей, пишет rus.delfi.lt.