Туроператор Join UP! Baltic запускает программу лояльности для путешественников с накоплением бонусов
Туроператор Join UP! Baltic запускает программу лояльности „Join UP! Wallet“ для клиентов в Латвии, Литве и Эстонии. Путешественники могут накапливать баллы за поездки, приобретенные онлайн или по акциям, и тратить их на будущие поездки. Внедрение программы лояльности — стратегический шаг, направленный на расширение базы постоянных клиентов, а также на привлечение большего числа путешественников к услугам туроператора вместо самостоятельных поездок.
Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic, утверждает, что запуск программы лояльности клиентов также подтверждает долгосрочные планы туроператора на балтийском рынке.
„Мы постоянно изучаем, как новые технологии и инновации могут улучшить и сделать более привлекательными наши услуги, чтобы путешественники получали лучший опыт поездок. Такой подход способствует росту нашего бизнеса и укрепляет наши позиции в этой динамичной сфере туризма. Запуская выгодную программу лояльности Join UP!, мы хотим побудить людей больше путешествовать и обратить внимание на преимущества поездок с туроператором по сравнению с самостоятельными путешествиями. Планирование и организация отдыха через туроператора — это удобство с точки зрения экономии времени, а также поддержка и профессиональные консультации. Несомненно, зачастую это еще и существенная экономия финансовых средств“, — говорит Сайковская.
Кошелек „Join UP! Wallet“ позволяет пользователям накапливать вознаграждения (баллы), включая бонусы по акции, туристические ваучеры и 2% cashback с каждого бронирования, сделанного на сайте joinup.ee (1 евро = 1 баллу). Баллы можно использовать для будущих поездок с Join UP! Baltic. Путешественники также могут обменять пункты кошелька на бронирования, сделанные через туристические агентства, сгенерировав уникальный код на нужную сумму. Баллы в „Кошельке Join UP! Wallet“ не имеют срока годности, и их можно использовать в любое удобное для вас время. Чтобы следить за балансом кошелька, зайдите на сайте Join UP! Baltic в своем аккаунте.
Все новые и существующие зарегистрированные пользователи Join UP! получат приветственный бонус в размере €50, который будет автоматически добавлен в их Join UP! Wallet. Это предложение доступно как для владельцев текущих счетов, так и для новых пользователей, которые создадут счет до 17 июля 2024 года. После этой даты новые пользователи получат приветственный подарок в размере €10.
В настоящее время Join UP! Baltic предлагает туры на такие летние направления, как Турция, Черногория, Египет, Крит, Тунис, Кипр, а на зимний сезон — Шри-Ланка, Дубай, Мальдивы, Занзибар и самое популярное направление в зимний период — Египет.
Join UP! Baltic работает в странах Балтии с апреля 2022 года и за два года работы значительно вырос, обслужив более 103 000 клиентов в 2023 году. Join UP! Baltic предлагает новые туристические возможности на рынке, такие как туры на Шри-Ланку из всех трех балтийских столиц и круглогодичные поездки в Египет, новые отели для путешественников. Компания первой из туроператоров запустила услугу живой поддержки „Гид в кармане“, предоставляя клиентам консультации во время путешествия.