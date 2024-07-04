Туроператор Join UP! Baltic запускает программу лояльности для путешественников с накоплением бонусов

Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic, утверждает, что запуск программы лояльности клиентов также подтверждает долгосрочные планы туроператора на балтийском рынке.

„Мы постоянно изучаем, как новые технологии и инновации могут улучшить и сделать более привлекательными наши услуги, чтобы путешественники получали лучший опыт поездок. Такой подход способствует росту нашего бизнеса и укрепляет наши позиции в этой динамичной сфере туризма. Запуская выгодную программу лояльности Join UP!, мы хотим побудить людей больше путешествовать и обратить внимание на преимущества поездок с туроператором по сравнению с самостоятельными путешествиями. Планирование и организация отдыха через туроператора — это удобство с точки зрения экономии времени, а также поддержка и профессиональные консультации. Несомненно, зачастую это еще и существенная экономия финансовых средств“, — говорит Сайковская.

Кошелек „Join UP! Wallet“ позволяет пользователям накапливать вознаграждения (баллы), включая бонусы по акции, туристические ваучеры и 2% cashback с каждого бронирования, сделанного на сайте joinup.ee (1 евро = 1 баллу). Баллы можно использовать для будущих поездок с Join UP! Baltic. Путешественники также могут обменять пункты кошелька на бронирования, сделанные через туристические агентства, сгенерировав уникальный код на нужную сумму. Баллы в „Кошельке Join UP! Wallet“ не имеют срока годности, и их можно использовать в любое удобное для вас время. Чтобы следить за балансом кошелька, зайдите на сайте Join UP! Baltic в своем аккаунте.

Все новые и существующие зарегистрированные пользователи Join UP! получат приветственный бонус в размере €50, который будет автоматически добавлен в их Join UP! Wallet. Это предложение доступно как для владельцев текущих счетов, так и для новых пользователей, которые создадут счет до 17 июля 2024 года. После этой даты новые пользователи получат приветственный подарок в размере €10.