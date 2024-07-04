04.07.2024, 20:05
ВИДЕО | Невероятные кадры: на Сицилии началось извержение вулкана Этна
На Этне, самом высоком действующем вулкане Европы, проснулся один из самых больших кратеров. Столб пепла достиг высоты 3 км, сообщает газета La Sicilia.
На одном из кадров видно, как лава стекает с вулкана высотой 3320 метров на Сицилии.
Итальянское агентство гражданской защиты повысило уровень тревоги до желтого из-за выбросов лавы, подземных толчков и риска более активной деятельности вулкана Этна на острове Сицилия и вулкана Стромболи в Тирренском море.
Этна — один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная гора Средиземноморья. История извержений вулкана насчитывает 500 тыс. лет, задокументировано не менее 2700 лет этой активности. В июне 2013 года вулкан занесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.