ВИДЕО | Невероятные кадры: на Сицилии началось извержение вулкана Этна

На одном из кадров видно, как лава стекает с вулкана высотой 3320 метров на Сицилии.

Итальянское агентство гражданской защиты повысило уровень тревоги до желтого из-за выбросов лавы, подземных толчков и риска более активной деятельности вулкана Этна на острове Сицилия и вулкана Стромболи в Тирренском море.

Этна — один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная гора Средиземноморья. История извержений вулкана насчитывает 500 тыс. лет, задокументировано не менее 2700 лет этой активности. В июне 2013 года вулкан занесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.