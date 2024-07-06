Какая дичь! Пять заблуждений о летних походах

Солнечный ожог может быстро положить конец хорошему настроению в походе, а небольшой румянец, образовавшийся к концу первого дня похода, уже к утру, если не через пару часов, может превратиться в сильный ожог – кожа станет алой, горячей и чувствительной к прикосновениям. Могут возникнуть волдыри, начаться озноб, головная боль и общее ощущение недомогания. Ожогам второй степени часто также сопутствуют болезненные кожные язвы. Самый простой способ избежать солнечных ожогов – не проводить на солнце слишком много времени. К сожалению, во время похода это не так просто сделать, как в городской среде.Любой опытный турист наденет летом в походе бейсболку из дышащего материала или походную панаму, а с собой обязательно возьмет солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором. Во время физического усилия в жару повышается потоотделение, поэтому крем следует наносить на все открытые участки тела каждые два часа. И, конечно, на забывайте защитить и уши. Упростить себе жизнь в походе можно, нанося солнцезащитный крем перед сном – так к утру он уже успеет впитаться и обеспечит защиту.Если же ожога избежать не удалось, как можно чаще наносите на пострадавшие участки кожи гель с экстрактом алоэ или охлаждайте сгоревшие места влажным полотенцем или футболкой. Из-за болезненного ожога может быть сложно спать, поэтому в летнюю походную аптечку хорошо бы положить болеутоляющие.