Какая дичь! Пять заблуждений о летних походах(2)
Походные тропы, петляющие между болотными озерами и в густых сосновых лесах, манят променять домашний комфорт на свежий воздух и живописную природу. Существует, однако, не так уж мало не соответствующих действительности утверждений о походах в теплое время года. Эксперты Fjällräven опровергли распространенные заблуждения и составили список рекомендаций, благодаря которым летний поход пройдет как по маслу.
1. Заблуждение: „Я мало пью, потому что мало потею“
Факт: Организм теряет влагу даже в том случае, если вы не потеете
Обезвоживание организма – одна из наиболее серьезных опасностей в летнем походе. Первые симптомы обезвоживания – это жажда и сухость во рту. По мере усугубления состояния добавляются головная боль, головокружение, спутанность сознания и тошнота. Вместе с влагой организм в жару лишается и важных минералов (таких как натрий, калий, кальций и магний), которые играют важную роль в восстановлении водного баланса.Отправляясь в поход в жару, возьмите с собой не менее двух литров воды и делайте остановки, чтобы утолять жажду, так часто, как это возможно. Раз в день добавляйте в бутылку с водой порошок электролитов – жидкость не только восстановит водный баланс в организме, но и поможет облегчить мышечные судороги и благоприятно скажется на работе сердца. Учитывайте, что вода вам потребуется не только для питья, но и для приготовления еды, поэтому взять ее нужно с запасом.
2. Заблуждение: „В природе достаточно водоемов, где можно добыть питьевую воду“
Факт: В жару многие водоемы высыхают
Снежной зимой в походе нет причин беспокоиться из-за воды, ведь можно просто растопить снег на туристическом примусе и использовать полученную воду для питья и приготовления пищи. Летом же все совсем иначе. Мало того, что в жару организму требуется существенно больше воды, так еще и многие водоемы летом пересыхают.Летом следует гораздо больше внимания уделять планированию походного маршрута. Выбирайте тропу, в окрестностях которой находится как можно больше природных водоемов – источников, рек и озер. Как правило, для питья подходит любая проточная вода, но, если сомневаетесь, прокипятите воду перед употреблением или воспользуйтесь таблетками для очистки воды. Воду также можно покупать в деревенских магазинчиках. В самом же крайнем случае не стесняйтесь попросить воды во встречном хозяйстве. В большинстве своем жители Эстонии доброжелательно настроены в отношении туристов и с радостью вам помогут.
3. Заблуждение: „Солнцезащитный крем нужен только на пляже“
Факт: Во время летнего похода крем с SPF следует наносить на кожу каждые два часа
Солнечный ожог может быстро положить конец хорошему настроению в походе, а небольшой румянец, образовавшийся к концу первого дня похода, уже к утру, если не через пару часов, может превратиться в сильный ожог – кожа станет алой, горячей и чувствительной к прикосновениям. Могут возникнуть волдыри, начаться озноб, головная боль и общее ощущение недомогания. Ожогам второй степени часто также сопутствуют болезненные кожные язвы. Самый простой способ избежать солнечных ожогов – не проводить на солнце слишком много времени. К сожалению, во время похода это не так просто сделать, как в городской среде.Любой опытный турист наденет летом в походе бейсболку из дышащего материала или походную панаму, а с собой обязательно возьмет солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором. Во время физического усилия в жару повышается потоотделение, поэтому крем следует наносить на все открытые участки тела каждые два часа. И, конечно, на забывайте защитить и уши. Упростить себе жизнь в походе можно, нанося солнцезащитный крем перед сном – так к утру он уже успеет впитаться и обеспечит защиту.Если же ожога избежать не удалось, как можно чаще наносите на пострадавшие участки кожи гель с экстрактом алоэ или охлаждайте сгоревшие места влажным полотенцем или футболкой. Из-за болезненного ожога может быть сложно спать, поэтому в летнюю походную аптечку хорошо бы положить болеутоляющие.
4. Заблуждение: „Подходящая одежда для летнего похода – майка и шорты“
Факт: Летом в поход лучше всего надеть закрытую одежду светлого цвета
Еще важнее солнцезащитного крема в летнем походе подходящая одежда. Отдавайте предпочтение пропускающей воздух, но максимально закрытой одежде светлых оттенков. С одной стороны она защитит от солнца, а с другой – позволит коже дышать.Из материалов предпочитайте шерсть мериноса или меринос в смеси с полиэстером. Такая одежда хорошо отводит влагу, быстро сохнет и, благодаря своим антибактериальным свойствам, помогает от запаха пота. Ни в коем случае не надевайте в поход летом хлопчатобумажную футболку – хлопок хорошо впитывает влагу и очень медленно сохнет. Не стоит недооценивать и цвет походной одежды. Светлая одежда менее интенсивно поглощает солнечное излучение, а, кроме того, отпугивает комаров или, если точнее, белый цвет и другие светлые оттенки не привлекают этих кровососущих насекомых.Уделите внимание функциональности походной одежды. Качественная туристическая одежда, будь то куртка, рубашка или брюки, обязательно обладает сетчатыми вставками и вентиляционными отверстиями, которые можно открывать или закрывать по необходимости. Если вы предпочитаете путешествовать налегке, отдавайте предпочтение брюкам-трансформерам, у которых низ отстегивается, что превращает их в шорты.
5. Заблуждение: „Погода хорошая, дождевик можно не брать“
Факт: Летняя погода обманчива
По прогнозу погоды на выходных будет 30 градусов тепла и солнце? Не позволяйте обманчивой летней погоде испортить поход – возьмите с собой непромокаемые походные брюки и куртку, которые при необходимости смогут защитить вас от дождя и ветра. Брюки лучше выбрать свободной модели, чтобы их было можно быстро натянуть при необходимости. К счастью, водонепроницаемая одежда много места в рюкзаке не займет. Кроме того, даже если погода не испортится, есть у водонепроницаемой одежды одна дополнительная функция – ее можно расстелить, чтобы не сидеть на голой земле.Позаботиться следует также о защите от влаги рюкзака и лежащего в нем снаряжения. Обязательно возьмите с собой чехол от дождя и наденьте его на рюкзак, как только начнет накрапывать дождик. Палатку и спальный мешок по возможности положите на дно рюкзака, а все предметы, которые боятся влаги, такие как внешний аккумулятор, зарядка для телефона, спички, бумажная карта, салфетки, бинты, лекарства и средства оказания первой помощи, дополнительно защитите, положив в закрывающийся пакет.
Велико искушение при выборе походной обуви отдать предпочтение водонепроницаемым трекинговым ботинкам, но на лето это – не идеальный вариант. В жару в водонепроницаемой обуви ноги будут потеть, что почти наверняка приведет к появлению мозолей. Для летнего похода лучше выбрать легкую быстросохнущую обувь, а для предотвращения мозолей использовать носки из шерсти мериноса, поскольку этот материал обладает антибактериальными свойствами и хорошо отводит влагу. Лучший же способ защитить себя от мозолей между пальцами – качественные носки-перчатки.