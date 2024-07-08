Туристов становится все больше: смотрите, из каких стран чаще всего приезжают в Эстонию

В мае предприятия по размещению Эстонии посетило 163 000 зарубежных и 130 000 местных туристов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года зарубежных туристов было на 16% больше, местных туристов — на 5% больше.

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа признала, что хоть число зарубежных туристов в мае по сравнению с прошлым годом выросло, оно все же было на 23% меньше, чем в мае докризисного 2019 года. „Положительным является тот факт, что местных туристов было на 18% больше, чем в тот период“, — объяснила Лаурмаа.

Больше всего туристов прибыло из соседних стран — около 62 000 из Финляндии и 19 000 из Латвии. Из Германии Эстонию посетило 11 000 человек, из Литвы — 7000, а из Швеции и Польши — по 4500 человек. По сравнению с маем прошлого года из Германии прибыло на 50% больше туристов, из Великобритании — на 20%, из Польши и Литвы — на 6% и из Латвии — на 5% больше туристов. Туристов из Швеции было на 2% меньше, чем в мае прошлого года.

Из зарубежных туристов три четверти отметили целью своей поездки отдых, 19% — работу. Большая часть зарубежных туристов (72%) предпочла ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (7%), Саареский (3%) и Ида-Вируский (2%) уезды.

Из местных туристов 69% отметили целью своей поездки отдых, 23% — работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (32%), далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (11%), Ида-Вируский (9%) и Саареский (7%) уезды.Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 542 900 ночей, из которых 222 400 ночей провели местные туристы и 320 500 — зарубежные туристы.