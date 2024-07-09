Собираемся в путешествие: 5 вещей необходимых в поездке летом
Лето в самом разгаре и для многих это знаменует собой отпуск и различные поездки. Для комфортного и приятного путешествия важно взять с собой необходимые вещи, которые сделают поездку более комфортной и защитят от неожиданных неприятностей.
Средства защиты от солнца
УФ-индекс солнечного излучения в Эстонии может быть довольно высоким. Поэтому важно использовать солнцезащитный крем с достаточным числом SPF, чтобы предотвратить солнечные ожоги и снизить риск возникновения рака кожи. Также важны качественные солнцезащитные очки, предохраняющие глаза от УФ-излучения. Кепка или шляпа также будут хорошей идеей, поскольку головные уборы защитят голову и лицо от излишнего солнца.
Мини-холодильник
Чтобы сохранять продукты и напитки холодными в жаркую погоду, в поездку в летний период неплохо взять с собой сумку-холодильник, ящик-холодильник или автомобильный холодильник. Это гарантирует, что еда не испортится и не размякнет к моменту прибытия к месту проживания. Нет ничего лучше, чем освежиться прохладительными напитками в жаркую погоду.
Репелленты от комаров
Нет ничего более раздражающего, чем комары, мешающие насладиться прекрасным летним вечером. Чтобы надоедливые насекомые не испортили вечер, стоит прихватить с собой разные средства-репелленты от комаров. Сегодня на рынке представлено множество различных вариантов – масел и аэрозолей, которые можно наносить как на кожу, так и на одежду. Большую популярность также приобрели различные гранулы от комаров, в которых в качестве репеллента от комаров используется вещество праллетрин.
Развлечения
Различные игры сделают времяпрепровождение на отдыхе особенно приятным. Например, так игры, как Mölkky или петанк подходят для всей семьи и не требуют какой-то спортивной подготовки. Любители более спортивного отдыха найдут удовольствие, например, в бадминтоне, да зачастую и даже самый обычный мяч подарит массу веселых моментов.
Возможность отключения во время отпуска
Но если во время отпуска есть желание расслабиться, то неплохо взять с собой беспроводные наушники, которые можно использовать как для прослушивания музыки, так и для подавления окружающего шума. „В наушниках вы можете наслаждаться музыкой или слушать подкасты, не беспокоя людей рядом с вами. Также современные беспроводные наушники обладают таким уровнем шумоподавления, который позволяет даже в самой шумной компании переключиться на что-то, подходящее для себя“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Поскольку во время отпуска может не быть возможности часто заряжать беспроводные устройства, то весьма существенным становится и их достаточное время автономной работы. „Например, аккумулятор новых Huawei FreeBuds 6 позволяет слушать музыку более 8 часов подряд, а с зарядным кейсом эти наушники работают до 35 часов“, — приводит пример Мишина и добавляет, что длительное время автономной работы гарантирует, что вы сможете наслаждаться музыкой и подкастами в течение всего дня, будь то в походе, на пляже или где-нибудь на природе.