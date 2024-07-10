10.07.2024, 09:24
"Панки захватили весь паром“: компания Tallink предложила компенсацию недовольному клиенту, но его это не устроило(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В мае этого года почитатели панк-культуры заказали себе специальный круиз Tallink. Однако вместе с почти двумя тысячами панков на борту оказались и обычные пассажиры, некоторые из которых пришли в ярость от такого "соседства“. После полученной жалобы паромная компания решила выплатить компенсацию одному из клиентов.
17-19 мая паромная компания Tallink провела специальный круиз, доставив из Стокгольма на фестиваль в Таллинн почти 2000 панков. "Это был специальный круиз, организованный шведской стороной, который проводится уже не первый раз“, - пояснила руководитель отдела коммуникаций Tallink Катри Линк.
Уже заказано?