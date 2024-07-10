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10.07.2024, 09:24

"Панки захватили весь паром“: компания Tallink предложила компенсацию недовольному клиенту, но его это не устроило

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Halva kogemuse saanud kliendile ettevõte piletiraha ei kompenseerinud.
Halva kogemuse saanud kliendile ettevõte piletiraha ei kompenseerinud.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В мае этого года почитатели панк-культуры заказали себе специальный круиз Tallink. Однако вместе с почти двумя тысячами панков на борту оказались и обычные пассажиры, некоторые из которых пришли в ярость от такого "соседства“. После полученной жалобы паромная компания решила выплатить компенсацию одному из клиентов.

17-19 мая паромная компания Tallink провела специальный круиз, доставив из Стокгольма на фестиваль в Таллинн почти 2000 панков. "Это был специальный круиз, организованный шведской стороной, который проводится уже не первый раз“, - пояснила руководитель отдела коммуникаций Tallink Катри Линк.

Однако этому совсем не обрадовались простые пассажиры, оказавшиеся в тот вечер на борту парома. "Панки захватили все судно. Разве нельзя было организовать для них отдельный круиз?

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