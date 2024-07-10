"Панки захватили весь паром“: компания Tallink предложила компенсацию недовольному клиенту, но его это не устроило

В мае этого года почитатели панк-культуры заказали себе специальный круиз Tallink. Однако вместе с почти двумя тысячами панков на борту оказались и обычные пассажиры, некоторые из которых пришли в ярость от такого "соседства“. После полученной жалобы паромная компания решила выплатить компенсацию одному из клиентов.