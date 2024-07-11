„Это безумие“. Аэропорт в Милане собираются переименовать в честь Сильвио Берлускони

Переименование аэропорта Мальпенса, второго по загруженности в Италии, подтвердил Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии и министр инфраструктуры и транспорта.

Объявляя о решении, он написал в социальных сетях следующее: „Хорошие новости: Миланский аэропорт Мальпенса будет назван в честь Сильвио Берлускони“.

По словам Сальвини, чиновники из региона Ломбардия, где расположен аэропорт, обратились с просьбой о переименовании около года назад, и на прошлой неделе совет директоров Национального управления гражданской авиации страны (ENAC) принял это решение, передает Euronews.

Это согласие, однако, вызвало волну возмущения в Италии. Более 35 000 человек подписали петицию, призывающую правительство Джорджии Мелони остановить этот план. Мэр Милана Беппе Сала обвинил ENAC в том, что она поддалась давлению консервативных кругов, включая правого министра Сальвини, и пошла на это без консультаций с SEA, компанией, управляющей миланскими аэропортами.

Берлускони родился в Милане и умер в этом городе в прошлом году в возрасте 86 лет. Партия Forza Italia, которую он основал, является партнером Мелони по правящей коалиции.

„Это безумие, что в Италии такое решение принимает президент Enac“, - сказал Сала, который уже заблокировал предложение переименовать второй аэропорт Милана, Линате, в аэропорт имени Берлускони. „Я не могу понять, как политика соотносится с таким способом ведения дел“, - заявил он итальянским СМИ.

Обычно после смерти человека должно пройти 10 лет, прежде чем в его честь будет названо общественное место, пишет The Guardian.

Почему люди возмущены возможным переименованием аэропорта?

Покойный миллиардер трижды избирался премьер-министром Италии и пробыл у власти в общей сложности девять лет - дольше, чем кто-либо со времен фашистского диктатора Бенито Муссолини. Берлускони, который однажды назвал себя „Иисусом Христом от политики“, умер в июне прошлого года в возрасте 86 лет.