„Это безумие“. Аэропорт в Милане собираются переименовать в честь Сильвио Берлускони(3)
Прошел уже год со смерти скандально известного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, а он до сих пор не может избавиться от обвинений в коррупции и упоминаний в связи с секс-вечеринками „бунга-бунга“. Но теперь в Италии собираются переименовать крупнейший аэропорт Милана в честь Берлускони, и этот шаг вызвал в обществе бурные споры.
Переименование аэропорта Мальпенса, второго по загруженности в Италии, подтвердил Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии и министр инфраструктуры и транспорта.
Объявляя о решении, он написал в социальных сетях следующее: „Хорошие новости: Миланский аэропорт Мальпенса будет назван в честь Сильвио Берлускони“.
По словам Сальвини, чиновники из региона Ломбардия, где расположен аэропорт, обратились с просьбой о переименовании около года назад, и на прошлой неделе совет директоров Национального управления гражданской авиации страны (ENAC) принял это решение, передает Euronews.
Это согласие, однако, вызвало волну возмущения в Италии. Более 35 000 человек подписали петицию, призывающую правительство Джорджии Мелони остановить этот план. Мэр Милана Беппе Сала обвинил ENAC в том, что она поддалась давлению консервативных кругов, включая правого министра Сальвини, и пошла на это без консультаций с SEA, компанией, управляющей миланскими аэропортами.
Берлускони родился в Милане и умер в этом городе в прошлом году в возрасте 86 лет. Партия Forza Italia, которую он основал, является партнером Мелони по правящей коалиции.
„Это безумие, что в Италии такое решение принимает президент Enac“, - сказал Сала, который уже заблокировал предложение переименовать второй аэропорт Милана, Линате, в аэропорт имени Берлускони. „Я не могу понять, как политика соотносится с таким способом ведения дел“, - заявил он итальянским СМИ.
Обычно после смерти человека должно пройти 10 лет, прежде чем в его честь будет названо общественное место, пишет The Guardian.
Почему люди возмущены возможным переименованием аэропорта?
Покойный миллиардер трижды избирался премьер-министром Италии и пробыл у власти в общей сложности девять лет - дольше, чем кто-либо со времен фашистского диктатора Бенито Муссолини. Берлускони, который однажды назвал себя „Иисусом Христом от политики“, умер в июне прошлого года в возрасте 86 лет.
Известный своими зачастую противоречивыми правыми взглядами, Берлускони за свою долгую карьеру неоднократно выступал в суде, а также в парламенте. Его судили по самым разным обвинениям - от взяточничества и коррупции до уклонения от уплаты налогов и секса с несовершеннолетней работницей секс-индустрии.
В итоге он был осужден за налоговые махинации и замешан в бесчисленных секс-скандалах - причины, по которым оппозиционные партии и группы категорически против того, чтобы называть в его честь один из важнейших международных центров Италии.
Лидер левого Движения пяти звезд в Ломбардии Никола Ди Марко в своем посте на Facebook утверждал, что присвоение аэропорту имени Берлускони - „признак полного упадка итальянских институтов“.
Марко Гримальди, член парламента от Альянса зеленых и левых, заявил: „Мне, например, было бы стыдно вылетать из аэропорта Фальконе и Борселлино и приземляться в аэропорту имени Сильвио Берлускони“. Джованни Фальконе и Паоло Борселлино были итальянскими судьями, убитыми во время судебного преследования мафии. Гримальди также привел множество „неброских“ знаменитых уроженцев Милана, в честь которых можно было бы назвать аэропорт, в том числе композитора Джузеппе Верди, поэта Алессандро Манцони, танцовщицу Карлу Фраччи и поэтессу Альду Мерини.
Коллеги и сторонники Берлускони, однако, придерживаются совершенно иного мнения. Многие по-прежнему хвалят его за очевидную харизму, предпринимательские способности и вклад в политический и экономический ландшафт Италии.
Хотя пока неясно, когда именно Мальпенса, который предлагает рейсы в 180 пунктов назначения в 77 странах, будет официально переименован, Маттео Сальвини твердо намерен провести эти изменения. „Окончательное решение за министром инфраструктуры и транспорта, и я готов поставить свою последнюю подпись, с гордостью и эмоциями, в память о моем друге Сильвио, великом предпринимателе, великом миланце и великом итальянце“, - написал Сальвини на сайте X - ранее Twitter, „Он всегда с нами“.