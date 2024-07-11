Отправляясь в Европу, не забудьте о страховании путешествий! Даже если у вас есть карта медицинского страхования

„Когда речь заходит о страховании путешествий, многие думают в первую очередь о таких проблемах, как отмена, прерывание или задержка поездки, но самая важная часть страхования путешествий – это именно страхование медицинского обслуживания“, - сказала руководитель по продуктам страхования путешествий PZU Кристель Солон. Страхование медицинской помощи, являющееся неотъемлемой частью страхования путешествий, покрывает врачебные и транспортные расходы, понесенные в результате неожиданного заболевания или несчастного случая.

„Если по предписанию врача человека необходимо срочно перевезти в Эстонию, соответствующие расходы будут возмещены“, - отметила Солон. Кроме того, возмещаются расходы на транспорт и проживание, связанные с отложенной поездкой, если по решению лечащего врача человек не может вернуться в Эстонию в запланированное время. „Эти расходы Европейская карта медицинского страхования не покрывает, то есть при отсутствии страхования путешествий соответствующие расходы, которые даже в соседних странах могут достигать тысяч евро, должен покрывать сам человек, – рассказала Солон. – Например, у нас был случай в Швеции, где стоимость спецтранспорта в Эстонию составила порядка 18 000 евро“.

Страхование медицинской помощи также покрывает расходы на первую стоматологическую помощь, например, в случае внезапной зубной боли, в размере до 200 евро. Кроме того, страховка покрывает расходы на первую помощь, связанную с неожиданным обострением хронического заболевания, если поездки в принципе были человеку разрешены. Страховка возмещает расходы в размере до 5000 евро на неизбежную медицинскую помощь в связи с неожиданным связанным с беременностью осложнением, произошедшим до 28-й недели беременности. „Если же произойдет худшее, и во время путешествия застрахованный человек умрет, страхование медицинской помощи компенсирует расходы на похороны и стоимость доставки тела в Эстонию, разумеется, без учета поминок или транспортных расходов участвующих в похоронах лиц“, - добавила Солон.