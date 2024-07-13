FlixBus открывает новые автобусные маршруты в разные города Финляндии

„Мы расширили свои услуги в Финляндию прошлым летом, открыв маршрут, который проходит через крупнейшие города Балтии и простирается вдоль побережья до Ваасы. Мы видим, что маршруты, соединяющие Балтийские страны с Финляндией, востребованы, так как интерес к этим направлениям растет, и количество пассажиров постоянно увеличивается“, – подтвердила коммерческий директор FlixBus Камила Залевска.

Для того чтобы расширить возможности путешествий и обеспечить хорошее соединение с различными городами Финляндии, FlixBus открывает новые прямые маршруты до Тампере, Йоэнсуу и Рованиеми. Автобусы будут отправляться по разным маршрутам один раз в день, а цены из Таллинна начинаются от 29,99 евро.

Билет FlixBus включает паромное сообщение Tallink между Эстонией и Финляндией. „Во время двухчасового паромного путешествия пассажиры могут размять ноги, насладиться живописными видами с палубы или перекусить“, – рассказала Залевска и подчеркнула, что в автобус можно взять велосипед. Она добавила, что билет до Финляндии можно забронировать за три часа до отправления автобуса, что позволяет гибко планировать свои путешествия.

Новые маршруты FlixBus, которые откроются летом:

1205: Вильнюс – Пярну – Таллинн – Хельсинки – Тампере (с 28.07)

1206: Гамбург – Пярну – Таллинн – Хельсинки – Йоэнсуу (с 15.08)

1207: Краков – Пярну – Таллинн – Хельсинки – Рованиеми (с 29.08)

В Финляндии автобусы будут останавливаться в зависимости от маршрута в Хельсинки, Тампере, Сало, Турку, Райсио, Рауме, Пори, Нярпесе, Ваасе, Йоэнсуу, Хейноле, Оулу, Кеми и Рованиеми.

Коммерческий директор добавила, что FlixBus планирует расширяться в Финляндии в соответствии с спросом и открывать дополнительные маршруты.

FlixBus – это международная транспортная технологическая компания. Зеленые автобусы, которые ездят по международным маршрутам, современные и оснащены самыми высокими системами безопасности. FlixBus оперирует 62 маршрутами в Балтийском регионе, связывая без пересадок Балтийские страны с многими городами Европы.