В Германии открывается сенсационная выставка о Рамсесе II

В Германию впервые приехала масштабная экспозиция, рассказывающая о Рамсесе II и приглашающая узнать больше о Древнем Египте. Выставка „Рамсес и золото фараонов“ в интерактивном научно-популярном музее Odysseum в Кельне распахнула свои двери в субботу, 13 июля.

Организаторам удалось собрать под одной крышей 180 артефактов и другие сокровища, включая саркофаги, мумифицированных животных, украшения, царские маски и изысканные амулеты. Все экспонаты прибыли из музеев Египта и его исторических мест.

„Запасной“ саркофаг и виртуальное путешествие к Абу-Симбелу

Гвоздем экспозиции стал саркофаг Рамсеса II Великого. Сделанный из кедра гроб был обнаружен в 1881 году в археологическом комплексе на западном берегу Нила.

Саркофаг представляет собой очень интересный исторический источник, поскольку на нем имеется ряд надписей - своеобразных „служебных записок“, указывает профессор египтологии Рихард Бусман (Richard Bußmann). Эти надписи рассказывают, в каких гробницах хоронили Рамзеса II. Его тело перезахоранивали несколько раз, чтобы уберечь могилы от разграблений. Представленный в ФРГ экспонат является своего рода „аварийным гробом“, в который мумию Рамсеса II поместили перед одним из перезахоронений. Сама мумия сейчас находится в Каире.

Еще одной изюминкой выставки является путешествие в Древний Египет с помощью технологий виртуальной реальности. Гости отправятся на захватывающую экскурсию к двум самым впечатляющим памятникам Рамзеса: храмам в Абу-Симбеле и гробнице царицы Нефертари Меренмут, первой законной жены фараона, в Долине цариц. Кроме того, посетители смогут пролететь через песчаные бури и даже встретиться лицом к лицу с мумией Рамзеса II.

Долгожитель и отец десятков детей

Рамсес II правил более 66 лет. На момент смерти в 1213 году до нашей эры ему было около 90 лет. Время его правления считается одной из эпох высочайшего расцвета египетской цивилизации. Исследователи считают, что фараон оставил после себя более 100 детей.