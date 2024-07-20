20.07.2024, 08:20
Польша, Словакия, Германия... Шесть идей для бюджетного путешествия в горы, на которые легко подняться
ФОТО: Erakogu
Поехать отдыхать и подняться на гору — для многих это идеальный отпуск или хотя бы выходные. Но так, чтобы это было не слишком сложно и не слишком долго. Идеально, если место не будет забито другими туристами. И самое главное — виды должны быть красивыми, считает turgid.lv.
Одно из самых популярных направлений — это, конечно, Татры в Польше. Мы уже достаточно писали о них, поэтому в этот раз не стали включать их в список. Если вы еще не были там, рекомендуем вам взглянуть на эту статью, в которой рассказывается о том, чем заняться „на верхотуре“ Польши тем, кто не является опытным альпинистом. А вот что стоит посмотреть по дороге, если вы хотите, чтобы вся поездка, а не только пункт назначения, стала незабываемой.
Уже заказано?