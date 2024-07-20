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20.07.2024, 08:20

Польша, Словакия, Германия... Шесть идей для бюджетного путешествия в горы, на которые легко подняться

 
ФОТО: Erakogu

Поехать отдыхать и подняться на гору — для многих это идеальный отпуск или хотя бы выходные. Но так, чтобы это было не слишком сложно и не слишком долго. Идеально, если место не будет забито другими туристами. И самое главное — виды должны быть красивыми, считает turgid.lv.

Одно из самых популярных направлений — это, конечно, Татры в Польше. Мы уже достаточно писали о них, поэтому в этот раз не стали включать их в список. Если вы еще не были там, рекомендуем вам взглянуть на эту статью, в которой рассказывается о том, чем заняться „на верхотуре“ Польши тем, кто не является опытным альпинистом. А вот что стоит посмотреть по дороге, если вы хотите, чтобы вся поездка, а не только пункт назначения, стала незабываемой.

Вот еще несколько относительно простых гор, на которые можно подняться, даже если вы планируете поездку без особых затрат. Основными критериями являются то, что до них относительно легко добраться на машине, не нужно использовать паром, или дешево долететь и доехать на общественном транспорте.

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