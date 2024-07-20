Новый эстонский стартап упрощает приобретение пакетных туров и сравнивает цены на них(4)
Бывшая многолетняя руководительница туроператора Tez Tour создала новый туристический стартап Travely.ee. Это современное онлайн-турагентство, которое значительно упрощает для эстонских клиентов поиск, сравнение и покупку пакетных туров.
На платформе Travely объединены пакетные туры всех ведущих туроператоров Эстонии, что позволяет клиенту по одному поисковому запросу найти наиболее подходящий. На портале можно сравнивать разные путешествия, быстро бронировать и удобно оплачивать их с телефона или компьютера. Кроме того, за покупки пользователь получает бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты будущих поездок. В случае возникновения вопросов и проблем на помощь придет расположенная в Эстонии круглосуточная поддержка клиентов.
„Как в мире в целом, так и в Эстонии все больше клиентов предпочитают с удобством совершать покупки в интернете. Несмотря на то, что создано множество сред для бронирования отелей и авиабилетов, не существует единой и удобной среды для покупки начинающихся в Эстонии пакетных туров, где клиенты могли бы легко сравнить предлагаемые варианты. Кроме того, международные платформы не могут обеспечить поддержку клиентов на местном языке. Идея создания Travely.ee – решить эти проблемы и привнести на туристический рынок Эстонии инновации. Наше предприятие поддерживает сильный финансовый инвестор, что обеспечивает клиентам дополнительное чувство безопасности“, - рассказала основатель и исполнительный директор стартапа Travely.ee Татьяна Архипова.
Сегодня Travely.ee предлагает только пакетные туры и сопутствующую информацию. В будущем стартап также хочет выступать посредником в бронировании отелей и авиабилетов. У фирмы есть и планы по расширению деятельности за пределы Эстонии.
На портале Travely.ee клиент может легко выбрать поездку в удобное для него время и в интересующий его пункт назначения, использовать десятки фильтров, чтобы найти наиболее подходящее путешествие, сохранять любимые отели и делиться информацией о них в чат-приложениях. Travely.ee регулярно обновляет базу данных доступных путешествий, гарантируя, что клиент всегда видит актуальные сведения. Система автоматически информирует клиентов о любых изменениях в заказе. „Информация о поездке обрабатывается компьютером, исключая вызванные человеческим фактором ошибки, но при этом за „роботом“ стоят реальные люди, готовые круглосуточно прийти на помощь“, - добавила Архипова.
Приобретающие поездки клиенты получают бонусные пункты, которые можно использовать для оплаты следующего пакетного тура или чартерного рейса. Бонусная система дает 1% в виде бонусных баллов с цены первой покупки и 2% с цены второй и следующих покупок. Приглашение друга на портал обеспечивает пользователю бонус в размере 0,5% от сделанных другом покупок. В дальнейшем бонусные баллы можно будет использовать и для оплаты проживания по всему миру.
Стартап Travely.ee основан Татьяной Архиповой, обладающей многолетним опытом работы в сфере туризма – с 2010 по 2021 годы она руководила деятельностью ведущего туроператора Tez Tour в Эстонии. Создание Travely финансирует Estmak Capital – занимающаяся недвижимостью компания, располагающая в Эстонии значительным инвестиционным портфелем.