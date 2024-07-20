Новый эстонский стартап упрощает приобретение пакетных туров и сравнивает цены на них

На платформе Travely объединены пакетные туры всех ведущих туроператоров Эстонии, что позволяет клиенту по одному поисковому запросу найти наиболее подходящий. На портале можно сравнивать разные путешествия, быстро бронировать и удобно оплачивать их с телефона или компьютера. Кроме того, за покупки пользователь получает бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты будущих поездок. В случае возникновения вопросов и проблем на помощь придет расположенная в Эстонии круглосуточная поддержка клиентов.

„Как в мире в целом, так и в Эстонии все больше клиентов предпочитают с удобством совершать покупки в интернете. Несмотря на то, что создано множество сред для бронирования отелей и авиабилетов, не существует единой и удобной среды для покупки начинающихся в Эстонии пакетных туров, где клиенты могли бы легко сравнить предлагаемые варианты. Кроме того, международные платформы не могут обеспечить поддержку клиентов на местном языке. Идея создания Travely.ee – решить эти проблемы и привнести на туристический рынок Эстонии инновации. Наше предприятие поддерживает сильный финансовый инвестор, что обеспечивает клиентам дополнительное чувство безопасности“, - рассказала основатель и исполнительный директор стартапа Travely.ee Татьяна Архипова.

Сегодня Travely.ee предлагает только пакетные туры и сопутствующую информацию. В будущем стартап также хочет выступать посредником в бронировании отелей и авиабилетов. У фирмы есть и планы по расширению деятельности за пределы Эстонии.