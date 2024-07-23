Ryanair прогнозирует снижение цен на авиабилеты в Европе

Прибыль Ryanair в апреле-июне составила 360 млн евро, что на 46% ниже показателя авиакомпании во втором квартале 2023 года и заметно ниже прогноза аналитиков, которые ожидали цифру выше 500 млн евро.

Цены на авиабилеты во втором квартале снизились на 15% в годовом исчислении.

Финансовый директор авиакомпании Нил Сорахан объяснил слабые продажи тем, что потребители „стали экономнее, осторожнее“ и проводят „ребалансировку“ после того, как темпы роста цен на авиабилеты последние два года измерялись двузначными цифрами.

По мнению аналитиков, агрессивная ценовая стратегия лидера рынка может вынудить и остальные авиакомпании снизить цены на перелеты в Европе.

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