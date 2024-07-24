Колоссальные медицинские расходы в путешествиях: в Европе десятки тысяч евро, в других странах – даже сотни тысяч(2)
Если при путешествии за границу полагаться только на Европейскую карту медицинского страхования, при несчастном случае медицинские счета могут сильно ударить по вашему кошельку. Согласно данным страховой компании ERGO, наиболее дорогие случаи лечения в Европе обходятся в 10 000 – 20 000 евро, которые при отсутствии страхования путешествий придется оплачивать самостоятельно. В других же странах расходы на лечение могут достигать 100 000 евро и более.
Важно знать, что Европейская карта медицинского страхования, которая по умолчанию есть у всех граждан и постоянных жителей Европейского союза, не покрывает всех связанных с необходимой медицинской помощью расходов. Пациент должен оплачивать собственную ответственность согласно тарифам страны пребывания. Сюда входят, например, плата за визит, плата за койко-день, часть стоимости лекарств, расходы на переводчика и т. д. Европейская карта медицинского страхования также не покрывает транспортировку между странами ЕС и расходы на частных врачей, тогда как в некоторых странах обращаться к частному врачу значительно удобнее, чем за государственной медицинской помощью.
Руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс вспомнила случай, когда клиента пришлось доставить медицинским транспортом из Италии домой и покрывать расходы на медсестру, сопровождавшую пациента во время полета. У него на спине образовался требовавший операции фурункул и транспортировка из Милана в Тарту стоила более 15 000 евро. „Даже доставка домой из соседней страны медицинским транспортом стоит дороже, чем многие могут предположить. Например, транспортировка на скорой помощи в Эстонию попавшего в автокатастрофу в Литве клиента стоила более 1 000 евро“, - привела еще один пример Лепвальтс.
По данным ERGO, страховые случаи возникают примерно у каждого двадцатого оформившего страхование путешествий клиента. Наиболее распространенными являются легкие заболевания во время поездок в теплые страны: чаще всего причиной становятся неподходящая пища и немытые фрукты, что приводит к желудочным проблемам. Из-за разницы температур между улицей и кондиционированным номером отеля также встречаются простуды. Кроме того, проблемы вызывают сильные солнечные ожоги и случаи аллергии. Травмы же чаще случаются в период горнолыжных поездок.
В поездках за пределы Европы цены на медицинские услуги способны достигать сотен тысяч евро, и там можно рассчитывать только на страхование путешествий. „У нас были случаи тяжелых заболеваний и происшествий в Азии и Америке, где размер убытков превышал 100 000 евро. Одна только специальная медицинская транспортировка может стоить более 80 000 евро“, - отметила Лепвальтс. Поэтому ERGO рекомендует при поездках за пределы Европы выбирать в качестве страховой суммы медицинской помощи не менее 200 000 евро.
Огромные медицинские счета получают и отдыхающие в странах, расположенных ближе к Европейскому союзу. „Отдых в Турции закончился для одного туриста переломом голени и счетом за госпитализацию и возвращением домой на сумму в 20 000 евро. Расходы на госпитализацию туриста с проблемами артериального давления в Турции превысили 9 000 евро. В Египте расходы на больничное лечение туриста с сердечными жалобами составили 12 000 евро. К счастью, у всех них была медицинская страховка и расходы покрыла страховая компания“, - рассказала Лепвальтс, добавив, что для оперативного получения качественной медицинской помощи за границей следует сразу обратиться к предложенной страховой компанией службе помощи в путешествиях, которая поможет найти наиболее подходящее медицинское учреждение и гарантирует оплату расходов.
Разумно заключить договор страхования уже при возникновении первых затрат в связи с поездкой – будь то бронирование жилья или авиабилетов. Заранее оформленная страховка обходится дешевле, чем приобретенная в последний момент. Еще важнее то, что, при заключении договора страхования одновременно с покупкой туристического пакета или авиабилетов, сразу начинает действовать защита от срыва поездки. Своевременно оформленный договор страхования возместит, например, расходы в связи с отменой запланированной на каникулы поездки из-за болезни ребенка.
Будьте готовы помочь себе самостоятельно! Провизор аптеки BENU Маргот Лехари составила для летних поездок комплект первой помощи:
Возьмите достаточное количество лекарств, которые вы принимаете ежедневно. Имейте в виду, что для перевозки рецептурных и безрецептурных лекарств в другую страну может потребоваться разрешение Департамента лекарственных средств. Перед поездкой обязательно ознакомьтесь с дополнительными сведениями об ограничениях и допустимых количествах: https://ravimiamet.ee/ravimite-kaitlemine/ravimid-ule-piiri/ravimitega-reisimine
Возьмите с собой обезболивающие и жаропонижающие средства. Парацетамол или ибупрофен помогут при головной боли, повышенной температуре, вызванной травмами мышечной или суставной боли, а также при боли и отеке от укусов ос или пчел.
Захватите таблетки от аллергии и средство от насекомых.
Не забудьте о лекарствах для лечения расстройств пищеварения. Провизор рекомендует взять препараты, содержащие молочнокислые бактерии (Saccaromyces boulardii). Они помогут при болях в животе, тошноте, легкой диарее и запорах. Также стоит взять содержащий лоперамид препарат, который поможет при острой неспецифической диарее.
Возьмите с собой средства для облегчения травм. Провизор рекомендует захватить холодный пакет (в отеле его нужно поместить в холодильник). Холодный пакет можно использовать для облегчения травм, а также от укусов насекомых или отеков. Для дезинфицирования ран возьмите с собой раствор антисептика на основе спирта, несколько рулонов бинта, несколько марлевых повязок и пластыри разных размеров.
Помните о солнцезащитном креме! Провизор не рекомендует более 20 минут находиться на солнце с непокрытой кожей или без крема с UV-защитой. Эффективный солнцезащитный крем должен иметь фактор SPF 50 против UVB-излучения и минимум фактор PPD 25 против UVA-излучения. Очень полезен также гель с алоэ, который универсально походит для ухода за солнечными ожогами, укусами насекомых и мелкими порезами.
При желании или возможности в комплект первой помощи можно также включить влажные салфетки, дезинфицирующий гель для рук, подходящий вам крем для рук, увлажняющий крем для лица и презервативы.