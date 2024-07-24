Колоссальные медицинские расходы в путешествиях: в Европе десятки тысяч евро, в других странах – даже сотни тысяч

Важно знать, что Европейская карта медицинского страхования, которая по умолчанию есть у всех граждан и постоянных жителей Европейского союза, не покрывает всех связанных с необходимой медицинской помощью расходов. Пациент должен оплачивать собственную ответственность согласно тарифам страны пребывания. Сюда входят, например, плата за визит, плата за койко-день, часть стоимости лекарств, расходы на переводчика и т. д. Европейская карта медицинского страхования также не покрывает транспортировку между странами ЕС и расходы на частных врачей, тогда как в некоторых странах обращаться к частному врачу значительно удобнее, чем за государственной медицинской помощью.

Руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс вспомнила случай, когда клиента пришлось доставить медицинским транспортом из Италии домой и покрывать расходы на медсестру, сопровождавшую пациента во время полета. У него на спине образовался требовавший операции фурункул и транспортировка из Милана в Тарту стоила более 15 000 евро. „Даже доставка домой из соседней страны медицинским транспортом стоит дороже, чем многие могут предположить. Например, транспортировка на скорой помощи в Эстонию попавшего в автокатастрофу в Литве клиента стоила более 1 000 евро“, - привела еще один пример Лепвальтс.

По данным ERGO, страховые случаи возникают примерно у каждого двадцатого оформившего страхование путешествий клиента. Наиболее распространенными являются легкие заболевания во время поездок в теплые страны: чаще всего причиной становятся неподходящая пища и немытые фрукты, что приводит к желудочным проблемам. Из-за разницы температур между улицей и кондиционированным номером отеля также встречаются простуды. Кроме того, проблемы вызывают сильные солнечные ожоги и случаи аллергии. Травмы же чаще случаются в период горнолыжных поездок.