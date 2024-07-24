Экоактивисты парализовали работу аэропорта Кельн/Бонн

Радикальные экоактивисты группы „Последнее поколение“ временно парализовали работу аэропорта Кельн/Бонн в среду, 24 июля. Как сообщила полиция, трое мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 55 лет, проделав дыру в ограждении, проникли на территорию аэропорта около шести часов утра и приклеили себя к асфальту неподалеку от взлетной полосы. Примерно к девяти утра акцию удалось прекратить. Полеты удалось возобновить через несколько часов, когда стало ясно, что посторонних людей в зоне безопасности больше нет.

В результате остановки работы аэропорта были отменены или задержаны десятки рейсов, тысячи пассажиров, в том числе семьи с детьми, в разгар отпускного периода и школьных каникул на много часов застряли в здании аэровокзала.

Активисты были сначала задержаны полицией, но позднее отпущены после фиксации их личных данных. Расследование проводит полиция Кельна. Пятеро подозреваемых обвиняются, в частности, в опасном вмешательстве в воздушное движение, нарушении закона о собраниях и незаконном проникновении на территорию.

Организация „Последнее поколение“ заявила, что несет ответственность за акцию в аэропорту и призвала правительство Германии разработать юридически обязывающее международное соглашение о глобальном отказе от всех видов ископаемого топлива - нефти, газа и угля - к 2030 году.