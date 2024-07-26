Эстонский паспорт занял 9-е место в рейтинге самых сильных паспортов

Индекс паспортов Henley&Patners ранжирует паспорта стран по количеству мест, куда их владельцы могут получить безвизовый доступ. Индекс регулярно обновляется по мере изменения информации по каждой стране, пишет Delfi Turgid.

Сигапур – страна, занимающая первое место, имеет безвизовый доступ в рекордные 195 стран из 227 стран мира. Обосновавшиеся на втором месте – Франция, Германия, Италия, Испания и Япония – в 192 страны.

На третьем месте – Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция и Южная Корея. На четвертом – Бельгия, Дания, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания. Австралия и Португалия заняли пятое место.

На шестом месте оказались Греция и Польша, а на седьмом – Канада, Чехия, Венгрия и Мальта. Восьмое место у США, а девятое с ОАЭ и Литвой делит как раз-таки Эстония - 185 безвизовых направлений. Латвия же оказалась на десятом месте в компании с Исландией, Словакией и Словенией.

На последнем месте рейтинга находится Афганистан, из которого без визы можно путешествовать в 26 стран, на предпоследнем месте – Сирия, перед ней Ирак и Йемен.

Весь индекс паспортов можно найти здесь.