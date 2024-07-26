Полетевшие на отдых эстонские туристы застряли в Турции

Семь жителей Эстонии, отправившиеся на отдых в Турцию, должны были вернуться 22 июля. Однако при регистрации в аэропорту выяснилось, что самолет переполнен и они не могут в него поместиться. В Эстонию туристы смогут вернуться только 26 июля. Билеты на авиарейс были приобретены через компанию Coral Travel Estonia. Компания, как заверила Яна Митякова, руководитель эстонского отдела, в курсе ситуации. „Речь идет о системном сбое у авиаперевозчика, компании SunExpress. За сверхбронирование обычно отвечает авиаперевозчик, который в такой ситуации должен предложить пассажирам альтернативные варианты перелета или возместить клиенту стоимость новых купленных билетов“, - пояснила она.

Как отметила Митякова, компания организует пакетные туры, которые летят как на чартерных, так и на регулярных рейсах. „Заказанный или чартерный - это рейс, который мы бронируем, места на него продаем только мы и наши партнеры, с которыми у нас заключен договор. На такой рейс, по сути, сверхбронирование невозможно“, - сказала она. Однако на регулярный рейс места продает сама авиакомпания. „Мы не располагаем информацией о том как часто происходит овербукинг. В нашей практике такие случаи бывают крайне очень редко“, — добавила она.

Представитель Coral Travel заверила, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы туристы как можно скорее вернулись домой и получили от авиаперевозчика положенную им компенсацию.

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