Новое исследование: Помпеи разрушил не только Везувий, ему помогли
В трагической катастрофе в Помпеях „приняли участие“ несколько природных сил, а не только Везувий с его мощным извержением. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в специализированных археологических изданиях, сообщает turgid.lv.
До сих пор считалось, что Помпеи и жители города погибли в результате извержения вулкана, ядовитого облака выбросов и кипящей лавы. Однако последние археологические исследования показывают, что в этом деле были задействованы и другие природные силы. В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science, ученые пришли к выводу, что извержение вулкана сопровождалось мощным землетрясением, что сделало его еще более разрушительным.
Плиний Младший, ставший свидетелем катастрофы, писал о землетрясении во время извержения. Он отмечал, что „активность“ Везувия сопровождалась сильными подземными толчками, но до сих пор не было найдено четких доказательств того, что извержение сопровождалось землетрясением.
Только сейчас это удалось сделать с помощью специалистов. Доменико Спариче, ведущий автор исследования и вулканолог из Итальянского национального института геофизики и вулканологии, отмечает, что до сих пор к раскопкам в Помпеях не привлекались археосейсмологи - специалисты, изучающие следы, оставленные сейсмической активностью в древних зданиях.
Исследования проводились в районе города Помпеи, хорошо сохранившемся после катастрофы, где находились пекарня и жилой дом. Там археологи обнаружили останки двух человек под обрушившимся зданием. Изучив скелеты, эксперты пришли к выводу, что их травмы соответствуют сейсмической активности, а не извержению вулкана.
У одного из погибших было обнаружено более 20 переломов ребер, лицевых костей, повреждений таза и конечностей, что говорит о том, что на него обрушилась стена дома. У другой жертвы, погребенной под землей по самые ноги, было меньше переломов костей, но он принял оборонительную позу, что говорит о том, что он осознавал, что здание сейчас обрушится.
Спариче и его команда исключили вулканические выбросы в качестве причины обрушения стены. Вместо этого они приписали происшествие подземным толчкам, что было подтверждено стратиграфическими и структурными данными, найденными на месте раскопок. Их выводы согласуются с современными моделями разрушений от землетрясений, что позволяет археологам по-новому взглянуть на Помпейскую катастрофу.
Результаты последнего исследования дополняют последовательность событий катастрофы 79 года. Сначала город около 18 часов „бомбардировали“ вулканическими выбросами и камнями, которые разрушили крыши многих зданий. Затем город сотрясло извержение, сопровождавшееся землетрясением, что привело к еще большим разрушениям. Наконец, потоки вулканического пепла, лавы и газов обрушились на Помпеи, окончательно определив судьбу города.
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