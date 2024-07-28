Новое исследование: Помпеи разрушил не только Везувий, ему помогли

До сих пор считалось, что Помпеи и жители города погибли в результате извержения вулкана, ядовитого облака выбросов и кипящей лавы. Однако последние археологические исследования показывают, что в этом деле были задействованы и другие природные силы. В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science, ученые пришли к выводу, что извержение вулкана сопровождалось мощным землетрясением, что сделало его еще более разрушительным.

Плиний Младший, ставший свидетелем катастрофы, писал о землетрясении во время извержения. Он отмечал, что „активность“ Везувия сопровождалась сильными подземными толчками, но до сих пор не было найдено четких доказательств того, что извержение сопровождалось землетрясением.

Только сейчас это удалось сделать с помощью специалистов. Доменико Спариче, ведущий автор исследования и вулканолог из Итальянского национального института геофизики и вулканологии, отмечает, что до сих пор к раскопкам в Помпеях не привлекались археосейсмологи - специалисты, изучающие следы, оставленные сейсмической активностью в древних зданиях.

Исследования проводились в районе города Помпеи, хорошо сохранившемся после катастрофы, где находились пекарня и жилой дом. Там археологи обнаружили останки двух человек под обрушившимся зданием. Изучив скелеты, эксперты пришли к выводу, что их травмы соответствуют сейсмической активности, а не извержению вулкана.

У одного из погибших было обнаружено более 20 переломов ребер, лицевых костей, повреждений таза и конечностей, что говорит о том, что на него обрушилась стена дома. У другой жертвы, погребенной под землей по самые ноги, было меньше переломов костей, но он принял оборонительную позу, что говорит о том, что он осознавал, что здание сейчас обрушится.