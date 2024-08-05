Пугающая ситуация: на вчерашнем рейсе airBaltic из Таллинна во Францию ​​пассажиру стало плохо. Самолету пришлось вернуться

В авиакомпании подтверждают, что на борту рейса Таллинн-Ницца действительно произошла ситуация, когда пассажиру потребовалась медицинская помощь, и самолет направился обратно в пункт отправления.

„Пассажиру была оказана необходимая медицинская помощь в Таллинне, и самолет направился обратно в Ниццу“, - прокомментировал представитель airBaltic.

Он добавил, что ситуация привела к задержкам других рейсов airBaltic, которые должны были вылететь из Таллинна, поскольку рейс Таллинн-Ницца занял значительно больше времени, чем планировалось.

По данным авиакомпании, кроме того, вчера в Таллинне в одном из самолетов обнаружилась техническая неисправность, из-за чего несколько рейсов были задержаны, так как пассажирам пришлось ждать прибытия другого самолета. Однако этот процесс занял много времени, и пассажирам пришлось долго ждать своего вылета.

„Безопасность пассажиров — наш главный приоритет. Приносим извинения пассажирам, чей рейс вчера был задержан“, - сказал представитель авиаперевозчика.

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