Новости
05.08.2024, 18:15

Пугающая ситуация: на вчерашнем рейсе airBaltic из Таллинна во Францию ​​пассажиру стало плохо. Самолету пришлось вернуться

 
Почему вчера было задержано большое количество рейсов airBaltic?
Вчера задержали несколько рейсов airBaltic, вылетающих из Таллинна
Вчера задержали несколько рейсов airBaltic, вылетающих из Таллинна
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера, 4 августа, самолету airBaltic, следовавшему из Таллинна в Ниццу (Франция), на полпути ему пришлось развернуться из-за проблем со здоровьем пассажира.

В авиакомпании подтверждают, что на борту рейса Таллинн-Ницца действительно произошла ситуация, когда пассажиру потребовалась медицинская помощь, и самолет направился обратно в пункт отправления.

„Пассажиру была оказана необходимая медицинская помощь в Таллинне, и самолет направился обратно в Ниццу“, - прокомментировал представитель airBaltic.

Он добавил, что ситуация привела к задержкам других рейсов airBaltic, которые должны были вылететь из Таллинна, поскольку рейс Таллинн-Ницца занял значительно больше времени, чем планировалось.

По данным авиакомпании, кроме того, вчера в Таллинне в одном из самолетов обнаружилась техническая неисправность, из-за чего несколько рейсов были задержаны, так как пассажирам пришлось ждать прибытия другого самолета. Однако этот процесс занял много времени, и пассажирам пришлось долго ждать своего вылета.

„Безопасность пассажиров — наш главный приоритет. Приносим извинения пассажирам, чей рейс вчера был задержан“, - сказал представитель авиаперевозчика.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии